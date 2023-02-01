Онлайн-мошенники охотятся на украинцев: эксперты дали несколько советов, как уберечься

В Украине активизировались онлайн-мошенники, которые используют разные схемы, чтобы завладеть персональными данными граждан. Чаще всего в своих схемах злоумышленники используют телефон.

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Об этом рассказала Валерия Ивкова, старший инспектор управления противодействия киберпреступлениям во Львовской области, передает pravdatutnews. "Звонит мошенник, выманивает у вас информацию непосредственно о ваших персональных данных, о банковской карте: ее номер или CVV- номер, это те 3 цифры, которые расположены позади карты, о сроке действия. Или они побуждают вас к другим действиям, например, ваш родственник находится в опасности или попал в какое-то злое событие и поэтому необходимо прислать определенные средства, чтобы ему помочь", – сказала она.

Также злоумышленники часто используют фишинг. Это рассылка ссылок, которые скомпрометированы. Недавно за подобное преступление задержали группу злоумышленников, создавших почти идентичные копии государственных сайтов и обещавших гражданам выплаты, и таким образом многие попали на крючок.

Кроме того, с помощью онлайн-сервисов и массовой рассылки SMS украинцам приходило уведомление о получении социальной помощи. В частности, есть поддержка, пособия от Европейского Союза и других платежных фондов. После этого пользователи переходили по данной ссылке из сообщения, они вводили свои банковские реквизиты и, таким образом, персональные данные становились известны злоумышленникам, пояснил Денис Вовныш, инспектор управления противодействия киберпреступлениям во Львовской области.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцев предупредили о новой схеме мошенников. Преступники притворяются попавшими в беду гражданами и просят телефон для совершения звонка. В результате с банковских счетов жертв исчезают деньги.

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