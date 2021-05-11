С карты ПриватБанка ежедневно списывали деньги: как без ведома украинцев у них исчезают тысячи и куда жаловаться

В Украине клиенты ПриватБанка становятся жертвами новой схемы: практически ежедневно с карт списывают небольшие суммы в качестве оплаты интернет игр. Из-за того, что снимают деньги небольшими суммами, пропажу замечают только через несколько недель а то и месяцев.

Деньги снимают у пожилых людей, которые пользуются кнопочным телефоном, не отслеживают через приложение движение средств на карте и фактически остаются беззащитными.

О том, как работает схема и возможно ли вернуть деньги, читайте в материале OBOZREVATEL.

Со счета ПриватБанка у киевской пенсионерки практически ежедневно пропадали небольшие суммы, в целом с февраля по май списали больше 6 тыс. грн, рассказывает дочь пострадавшей Лилия Рагуцкая. Согласно выписке со счета, средства якобы тратились на разного рода игры, онлайн-развлечения. При этом пенсионерка пользуется кнопочным телефоном без доступа к интернету и, по ее словам, доступа к карте ни у кого не было.

"Пропажу средств заметила, когда не хватило денег на оплату лекарств в аптеке", – рассказывает Лилия. И это не единичный случай. По словам Татьяны Захаровой, таким же образом с карты ее отца-пенсионера в "Привате" списали около 7 тыс. грн. Что интересно, в обеих случаях карты оформляли в одном и том же отделении банка.

Да, но только если операции проходили без 3D-Secure. Это система дополнительного подтверждения операции с помощью пароля, который приходит в приложение или в СМС-сообщении.

"Важно, осуществлялись ли платежи с использованием дополнительного шага аутентификации 3D Secure. Речь идет о вводе одноразового пароля, отправляемого на финансовый номер плательщика при инициации транзакции. Если оплаты проходили с использованием этой технологии, оспорить их и получить возмещение практически невозможно", – пояснил финансовый аналитик, советник председателя правления одного из банков Василий Невмержицкий.

Замглавы межбанковской платежной ассоциации "ЕМА" Алеся Данильченко также уверена: если платеж проходил без подтверждения, деньги достаточно легко вернуть. Банк может оспорить операции через платежную систему.

"Если не вводился код, то эти операции могут быть оспорены. Банк обращается в платежную систему, говорит, что без подтверждения прошла операция. Все банки так делают. Это не то, что обязанность, это процедура. Легко оспаривается по правилам платежным систем", – добавила Данильченко.

Эту информацию OBOZREVATEL подтвердили и в ПриватБанке. По словам пресс-секретаря финучреждения Олега Серги, вернуть деньги вполне возможно, но только при определенных условиях. Подобная проблема появилась только в последнее время. Чаще всего клиенты сами подписываются на премиум-аккаунты, покупают музыку, фильмы, доступ к изданиям, соглашаются жертвовать деньги. Далее списывание происходит регулярно, о нем забывают и вспоминают только в момент, когда деньги нужны, но они пропали.

"В принципе, вернуть деньги возможно. Но это зависит и от того, на что соглашался клиент. У нас не было такой массовой проблемы, она появляется последнее время", – пояснили в банке.

Всего есть три варианта, при которых с вашей карты без вашего ведома начали списываться средства, отмечает Данильченко:

данные попали мошенникам. И здесь может быть сразу несколько вариантов: от телефонных звонков от имени банка до умелых продавцов, которые берут карту в руки. "Современные способы оплаты в сети позволяют привязывать карту к платежному аккаунту. После чего оплата может проходить без дополнительного подтверждения со стороны владельца карты. По сути, для этого достаточно ввода номера карты, срока ее действия и защитного CVV/CVC кода", – поясняет Невмержицкий.

картой воспользовался кто-то из близкого окружения. Также бывают случаи, говорит Данильченко, когда картой пользуется родственник, близкий знакомый.

картой могли воспользоваться и менеджеры банка. Если подобные случаи происходят у клиентов одного отделения и при этом обоим выдавал карту один и тот же менеджер, подозрения могут пасть и на само финансовое учреждение.

Что именно стало причиной несанкционированных списаний с карты может ответить только банк-эмитент, добавляет Невмержицкий. В целом же, мошенники постоянно совершенствуют схемы и сейчас наиболее распространены методы социальной инженерии.

Адвокат Сергей Войченко отмечает: если средства списались без вашего разрешение и банк отказался разбираться в ситуации, вы имеете право отправить письменную жалобу в Национальный банк Украины.

"НБУ может назначить проверку. Также лучше обращаться письменно, если записывать жалобу на горячей линии, ваш рассказ будет изложен в очень краткой форме. Лучше написать самостоятельно, описав все детали", – пояснил адвокат.

Если вы не расплачиваетесь картой в сети, нужно заблокировать функцию интернет-платежей, советует Серга. Невмержицкий добавляет: чтобы дополнительно себя обезопасить, в картах, которыми пользуются те, кто не планирует расплачиваться в сети, можно механически стереть CVV-код.

"Без этих трех цифр карта не может быть использована в сети. В обычных же офлайн-расчетах они не нужны", – поясняет аналитик.

Жертвой мошенничества может стать любой украинец. И даже если соблюдать все правила безопасности, полностью исключить обман практически невозможно. И пенсионеры, которые еще не успели овладеть интернетом, не разобрались в банковских приложениях, – самая легкая цель для обмана.