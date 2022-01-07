Мошенники освоили схему с "1000 грн за вакцинацию": карточки украинцев обчищают "под ноль"

Мошенники все активнее используют выплату "1000 грн за вакцинацию" для обмана украинцев. Чаще всего жертве присылают СМС с предложением выплаты со ссылкой якобы на надежный сайт (например, Минздрава или ПриватБанка), который оказывается подделкой. Такая схема позволяет аферистам "под ноль" обчищать банковские карточки доверчивых граждан.

Сообщения от имени Министерства здравоохранения украинцы стали получать еще с конца ноября, несмотря на то, что выплаты по программе єПідтримка стартовали только в декабре. Теперь, в начале января, телефонные мошенники начали использовать ссылки на поддельные сайты банков.

"Дарим 1000 UAH своим преданным клиентам", – говорится в сообщениях от имени ПриватБанка. Как объяснили в самом "Привате" агентству УНИАН, банк не имеет никакого отношения к этим "предложениям".

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После перехода по ссылке из сообщения, жертву просят ввести данные аккаунта в "Приват24". В результате аферисты получают полный доступ к карточке и выводят с нее все деньги.

"ПриватБанк настоятельно рекомендует украинцам ни в коем случае не реагировать на сомнительные СМС-сообщения о подарках, инициированные мошенниками для кражи логинов и паролей от "Приват24". ПриватБанк не распространял таких СМС или сообщений в мессенджерах", - заявили в пресс-службе.

Подобное разъяснение дали и в Минздраве: "Остерегайтесь мошенников: Минздрав не рассылает сообщения о выплате 1 тыс. грн привитым гражданам... В этих сообщениях мошенники просят отправить номера карт и другие персональные данные, якобы необходимые для выплаты средств на банковские счета. Такие известия поступают пользователям в мессенджерах, через обычные СМС, а также встречаются в социальных сетях и рекламных баннерах".

На ситуацию уже обратила внимание и Нацполиция. Правоохранители зафиксировали случай, когда у украинки сняли с карты 32 тыс. грн. Перед этим жертва также получила сообщение о "1000 грн за вакцинацию" и ввела свои данные на поддельном сайте. Полицейские также настаивают, что переходить по ссылкам из СМС нельзя.

Как распознать схему обмана через СМС

Внимательно изучать адрес сайта, ссылку на который прислали в сообщении. Если URL не совпадает с адресом официального сайта указанной организации, это точно мошенники.

Еще один тревожный звоночек – смесь украинского языка с русским как в адресе сайта, так и не странице, куда ведет ссылка. Например, одно поле для ввода данных может быть озаглавлено на одном языке, а другое – на другом.

Все данные, которые необходимы для перевода на карту, – это ее номер. Вводить срок действия карты и CVV-код нужно исключительно для осуществления перевода с карты. Соответственно, если у вас просят такие данные, со счета собираются списать деньги.

Если сомневаетесь или подозреваете, что СМС может быть настоящим, позвоните в службу поддержки организации, от имени которой вам прислали сообщение.

Что касается именно "1000 грн за вакцинацию", то получить ее можно пока что единственным способом – на специальную карту єПідтримка. Такие карты открываются в онлайн-приложениях банков и никак не связаны с основными банковскими счетами украинцев.

"Карту єПідтримка можно оформить только в официальном приложении вашего банка, которое автоматически переводит в приложение Дія. Все сообщения поступают только в этих приложениях, а не на телефон", – объяснили в полиции.

Ранее OBOZREVATEL также рассказывал, как мошенники могут украсть деньги у украинцев через Wi-Fi. А в МВД Украины дали советы, как не стать жертвой.