Получают доступ к номеру телефона и заходят в интернет-банкинг: как работает схема мошенников со связью в Украине.

Мошенники в Украине используют проблемы со связью и мобильным интернетом в своих схемах. Они представляются жертве работниками компании-оператора и просят назвать отправленный на телефон код.

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Когда человек этот код называет, аферист получает доступ к личному кабинету на сайте оператора. После этого мошенники могут воспользоваться функцией перевыпуска SIM-карты, рассказала OBOZREVATEL Олеся Данильченко, заместитель директора Украинской межбанковской ассоциации платежной системы ЕМА.

Причем повод у мошенников, отмечает специалистка, может быть разный. Если сейчас они говорят украинцам о качестве связи, то раньше это был переход от 3G на 4G.

"Идея в том, чтобы заставить человека продиктовать тот код, который он получил от "оператора" в SMS или сообщении на мессенджере. А если человек дает этот код, значит происходила регистрация в кабинете мобильного оператора и для подтверждения входа или регистрации нужен код, который отправляют на устройство Когда человек этот код разглашает, злоумышленник вводит его и получает доступ в кабинет. Раньше была возможность в личных кабинетах, вероятно, она и сейчас есть, если это неконтрактный абонент, перевыпуск SIM-карты. То есть для удобства клиентов сделано, чтобы в случае потери карты можно было удаленно сделать", – пояснила экспертка.

Дело в том, что потом человек, являющийся настоящим владельцем номера, не имеет доступа к своей SIM-карте, а злоумышленники имеют. И все подтверждения в интернет-банкинге начинают поступать на устройство уже злоумышленника. В свою очередь, настоящий владелец карты не видит информации и не знает, что происходит.

"Он (владелец SIM-карты. – Ред.) просто может подумать, что у него проблемы со связью, ибо сейчас никого это не удивит, у нас постоянно проблемы с этим. Это такая многошаговая схема для того, чтобы на себя, на злоумышленника, перевести получение подтверждения для входа. Тогда уже можно заходить в онлайн-банкинг и проводить какие-то операции там, восстанавливать пароли и др. Даже если мошенники не знают пароли от онлайн-банкинга, но знают какие-то данные, например, номер телефона, то по этим данным могут восстановить пароль для входа", – отметила Данильченко.

Специалистка называет данную схему самой опасной. Если человек теряет доступ к своему номеру и в результате к онлайн-банкингу, то мошенники могут не только снять средства, которые были на той карточке, а также увеличить размер кридитной линии, убрать все ограничения для снятия и т.п.

Если вы стали жертвой мошенников и хотите рассказать об этом, пишите нам на почту [email protected] .

OBOZREVATEL сообщал ранее о том, что в Украине мошенники звонят по телефону гражданам и просят перечислить средства якобы на благотворительность. Аферисты притворяются работниками ГУР (Главное управление разведки) Украины.

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