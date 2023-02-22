Мошенники обманывают украинцев от имени monobank: как не попасть на крючок аферистов

В Украине активизировались мошенники, они выдают себя за сотрудников monobank и охотятся за личными данными граждан. Злоумышленники создают много страниц в соцсетях от имени финучреждения, на которых сообщают о якобы подарочных 300 грн каждому украинцу.

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При этом для "получения" средств аферисты просят у пользователей номер банковской карты. Об этом рассказали в monobank сайту rayon.in.ua.

В monobank заявили, что никому не раздают по 300 грн и призвали украинцев не предоставлять никому никаких данных. Фейковые страницы чаще всего мошенники создают в Instagram, называя их, например, "monobank_300 grn". В описании сообщества злоумышленники пишут такую информацию: "Monobank дарит 300 грн", а также указывают ссылку на Telegram-канал.

На канале только одно сообщение – о якобы "подарках", или вообще нет ни одного. Аферисты используют ворованное брендирование monobank.

Ранее сообщалось, что украинцев обманывают мошенники под видом денежной помощи от государства с помощью фейковой страницы Дії. Люди вводят данные своей карты на фишинговом (поддельном мошенниками) сайте, а злоумышленники таким образом заходят в банкинг и снимают все средства.

Один из многих таких мошеннических сайтов – fourthvariety.com. Рекламируется ресурс через фейковую страницу Действия в Facebook – сообщество "Диа".

OBOZREVATEL сообщал, что в Украине после начала полномасштабной войны изменились самые популярные схемы онлайн-мошенничества. Если до февраля-2022 года наиболее распространенным был обман в интернет-магазинах, то теперь активизировались псевдоволонтеры и подставные перевозчики.

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