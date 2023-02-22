newspaper
img

Мошенники обманывают украинцев от имени monobank: как не попасть на крючок аферистов

Владимир Пазий
Личные финансы
2 минуты
1,4 т.
Схема мошенников с monobank

В Украине активизировались мошенники, они выдают себя за сотрудников monobank и охотятся за личными данными граждан. Злоумышленники создают много страниц в соцсетях от имени финучреждения, на которых сообщают о якобы подарочных 300 грн каждому украинцу.

Видео дня

При этом для "получения" средств аферисты просят у пользователей номер банковской карты. Об этом рассказали в monobank сайту rayon.in.ua.

В monobank заявили, что никому не раздают по 300 грн и призвали украинцев не предоставлять никому никаких данных. Фейковые страницы чаще всего мошенники создают в Instagram, называя их, например, "monobank_300 grn". В описании сообщества злоумышленники пишут такую информацию: "Monobank дарит 300 грн", а также указывают ссылку на Telegram-канал.

Как работают аферисты

На канале только одно сообщение – о якобы "подарках", или вообще нет ни одного. Аферисты используют ворованное брендирование monobank.

Количество фейковых сообществ
Оригинальная страница monobank
Фейковая страница monobank

Ранее сообщалось, что украинцев обманывают мошенники под видом денежной помощи от государства с помощью фейковой страницы Дії. Люди вводят данные своей карты на фишинговом (поддельном мошенниками) сайте, а злоумышленники таким образом заходят в банкинг и снимают все средства.

Один из многих таких мошеннических сайтов – fourthvariety.com. Рекламируется ресурс через фейковую страницу Действия в Facebook – сообщество "Диа".

OBOZREVATEL сообщал, что в Украине после начала полномасштабной войны изменились самые популярные схемы онлайн-мошенничества. Если до февраля-2022 года наиболее распространенным был обман в интернет-магазинах, то теперь активизировались псевдоволонтеры и подставные перевозчики.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber . Не ведитесь на фейки!