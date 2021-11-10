Мошенник за один звонок обокрал украинку на десятки тысяч гривен: суть схемы и способы защиты

Мошенники продолжают обворовывать украинцев. На мобильный телефон 65-летней жительнице Староконстантинова (Хмельницкая область) позвонил мужчина, он представился работником службы безопасности одного из банков. Мошенник сообщил, что карта якобы заблокирована, и нужно узнать персональные данные. Жертва выдала данные и код, а злоумышленник снял со счета 43,9 тыс. грн.

Важно! Сообщать кому-то личные данные карт никому нельзя. Также нельзя выполнять никаких просьб так называемых работников банка, сообщает пресс-служба Хмельницкого РУП в Facebook 10 ноября.

Мошенники звонят гражданам и представляются работниками служб безопасности, сотрудниками банков, пенсионных фондов и даже полиции. Основные "жертвы" – старшее поколение.

В случае если плуты выдают себя за работников финучреждений, вас либо попросят назвать данные карты, либо продиктуют номер якобы безопасной карты, куда вам нужно будет перевести средства. Вестись на такие уловки нельзя, сотрудникам банков запрещается запрашивать у клиентов коды. В таких ситуациях следует просто положить трубку.

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Существуют и другие схемы, о которых следует знать, дабы не стать жертвой обмана. Например, человеку приходит SMS-сообщение, в котором говорится, что банковская карта заблокирована. Указывается номер, позвонив на который, вы сможете решить эту "проблему".

Напомним, ранее в Днепре разоблачили сеть колл-центров, сотрудники которых звонили украинцам, представлялись сотрудниками банков или коллекторских фирм, а после этого заставляли платить несуществующие долги. Преступная деятельность приносила владельцам $250-500 тыс. каждый месяц.

Отметим, все легальные коллекторские компании вносятся в Реестр. Поэтому таких мошенников теперь можно сразу проверить.

OBOZREVATEL сообщал ранее о том, что мошенники арендовали нежилые помещения в центре Киева и обустраивали там фиктивные пункты обмена валют. Когда жертвы отдавали аферистам деньги, те сразу уходили через запасной выход. Сумма ущерба граждан оценивается в 17 млн ​​грн.