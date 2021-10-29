Украинцы могут лишиться денег из-за схем мошенников: как безопасно пользоваться банкоматом

Даже при следовании всем правилам пользования банкоматом у украинцев могут возникнуть проблемы. В первую очередь нужно выбрать безопасный банкомат, это важно. Не рекомендуется пользоваться банкоматами, возле которых расположены подозрительные люди или группы людей. Также стоит осмотреть его, ведь мошенники могут прикрепить на него спецустройства, с помощью которых считываются данные.

О том, как правильно пользоваться банкоматом и что делать, если аппарат не выдал деньги – читайте в материале OBOZREVATEL.

Если вы увидели, что к слоту для банковской карты или к клавиатуре присоединено что-то, то не нужно пользоваться этим банкоматом. Не следует открывать сумки, кошельки, да и вовсе отвлекаться, когда проводите операцию по снятию средств. Многие злоумышленники этим и пользуется. Если жертва отвлеклась, могут подсмотреть данные.

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Важно! Никогда не просите прохожих ввести PIN-код. Делайте это самостоятельно, но перед началом операции убедитесь, что остальные люди из очереди находятся на достаточном расстоянии от вас.

Хоть на некоторых банковских автоматах в Украине уже установили специальные "дужки", которые закрывают клавиатуру, они есть далеко не везде. Посему лучше прикрывать цифры рукой.

Если банковская карта не заходит в отсек, то не нужно пытаться силой запихнуть ее туда. Мошенники могли установить там устройства для распознавания данных. От такого банкомата стоит отказаться. По завершению операции, как рекомендуют специалисты, следует всегда забирать чек.

Снова возвращаемся к версии с мошенниками. Умельцы даже заклеивают прорезь, откуда выдаются деньги. Поэтому нужно посмотреть на отсек. Не исключается вариант и с неполадками банковского аппарата. Если деньги вы так и не получили, нужно пару минут подождать.

Не помогло? Тогда нужно сразу же позвонить в банк и сообщить о случившемся, а после обратиться в отделение банка и написать заявление с просьбой вернуть деньги. После этого финучреждение должно провести инкассацию и вернуть средства.

В Украине у мошенников есть целый арсенал способов, как украсть данные граждан. В НБУ рекомендуют установить индивидуальные лимиты на снятие наличных, которые соответствуют вашим расходам.

Таким образом, если у вас и украдут данные, мошеннику не удастся всю сумму снять сразу. В то же время вас появится время заблокировать свою карточку.

И, конечно же, лучше, чтобы всегда была включена услуга информирования об операциях с использованием карты. Это позволит вовремя заблокировать карточку, в случае мошеннических операций с вашим счетом.

Существуют и другие уловки, которыми активно пользуются плуты. Например, сообщения. Человеку приходит SMS-сообщение, в котором говорится, что банковская карта заблокирована. Указывается номер, позвонив на который, вы сможете решить эту "проблему".

Мошенники представятся банковскими работниками и попросят назвать данные карты. Кроме того, злоумышленники подделывают SMS-оповещения от банков.

Покупая товары с рук через популярные онлайн-платформы, мошенники отправляют липовые сообщения о зачислении средств на вашу банковскую карту, после чего продавец передает им товар. Но после проверки счета оказывается, что денег на карте нет.

Важно! Сообщать личные данные нельзя, даже если просят "работники банка". Дело в том, что даже сотрудники таких финучреждений не имеют права запрашивать пароли, коды и др.

О том, как избавляться от старых кредитных карт, как переводить деньги с карты на карту без комиссии и почему вскоре "перекидывать" средства станет легче – читайте здесь.

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