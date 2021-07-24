Мировые запасы продуктов пострадали от засухи, наводнений и морозов: грозит худшая за 10 лет ситуация

Экстремальные погодные условия нанесли ущерб урожаю по всему миру, цены уже достигла максимальных значений за десятилетие, а масштабы голода растут. Индекс цен на продукты питания от Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН рос в течение 12 месяцев подряд.

Как сообщает издание Bloomberg, засуха приводит к гибели посевов в канадских провинциях и на севере США, где выращиваются хлебные корзины, что вынуждает фермеров делать редкий шаг – сажать в тюки свои низкоурожайные стебли пшеницы и ячменя для продажи в качестве корма для скота.

Цены на яровую пшеницу в регионе, сорт, используемый для изготовления муки для рогаликов и корок для пиццы, недавно достигли самого высокого уровня за более чем восемь лет. Даже свежие моллюски на северо-западе Тихого океана стали жертвами сильной жары и ее воздействия на морскую жизнь.

Видео дня

Сильный мороз, разоривший основные районы выращивания арабики и кофе в Бразилии, особенно опасен для молодых деревьев, которые могут нанести большие убытки фермерам и нанести ущерб производству на долгие годы.

Наводнение в центральной китайской провинции Хэнань, которая является центром сельскохозяйственного производства и производства продуктов питания, пока что сдерживается, но за ним внимательно следят на предмет каких-либо признаков более серьезных нарушений.

Еще большее беспокойство вызывает потенциальное распространение болезней животных, в том числе африканской чумы свиней, от которой Китай восстанавливается после разрушительной вспышки в 2018 году.

Хотя в этом году ожидается рост производства пшеницы в Европе, часть урожая может в конечном итоге перейти с помола хлебных продуктов на кормление сельскохозяйственных животных. Это ставит под угрозу поставки в Северную Африку, которая зависит от импорта высококачественного зерна.

Как ранее писал OBOZREVATEL, килограмм клубники на рынке "Бронише" (Варшава, Польша) в эквиваленте обойдется в 26,1 грн, тогда как в Киеве на "Столичном" – 100 грн, говорится в исследованиях общественной организации "Экономический дискуссионный клуб". Почти за все овощи и фрукты украинцы платят гораздо больше своих западных соседей.