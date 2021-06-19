Украинцам пересчитают минималку, но новые зарплаты больно ударят по кошелькам: к чему готовиться

В 2021-м украинцев ждет повышение минималки на 500 грн, до 6,5 тыс. Но в следующем году Кабмин собирается повысить минимальную зарплату всего на 200 грн, а в 2023-м – еще на 476 грн. При этом цены, вероятно, будут расти быстрее и серьезнее, чем зарплаты. От этого в первую очередь пострадает самое бедное трудоспособное население.

О том, как и кому пересчитают зарплаты в Украине в ближайшие несколько лет и почему этого будет мало, читайте в материале OBOZREVATEL.

В Украине за 12 месяцев уровень инфляции уже достиг 9,5%. Только в этом году подсолнечное масло подорожало более чем на 42%, а сахар почти на 21%. При этом до конца года минимальная зарплата будет оставаться на прежнем уровне в 6 тыс. грн. Только в декабре ее увеличат примерно на 8% (до 6 500 грн).

Видео дня

В 2022-м минималку повысят всего на 3% – до 6700 грн. Такой рост не только не позволит покрыть инфляцию, но и приведет к значительному обеднению самых низкооплачиваемых сотрудников. И речь идет не о низкоквалифицированной рабочей силе. Пострадают воспитатели детских садов, медсестры, целая группа бюджетников.

И если львиная доля украинцев, которые показывают официальную минималку, на самом деле зарабатывает в конверте значительно больше, то вот бюджетники действительно живут на тот минимум, который устанавливает Кабмин и утверждает Верховная Рада.

Как будут расти зарплаты:

с 1 января 2022 – 6 500 грн; с 1 октября 2022 – 6 700 грн; с 1 января 2023 – 7 176 грн; с 1 января 2024 – 7 665 грн.

Споры о размере минималки ведутся между работодателями и профсоюзами по всему миру. Государство в этом случае выступает "судьей" и выбирает компромиссный вариант. В украинских же реалиях объяснить, почему установили именно эту сумму и с кем ее согласовали, невозможно.

Каждая страна принимает собственное решение. Например, несколько месяцев назад Великобритания заказала исследование, в результатах которого говорится: минимум должен составлять от 60 до 66% медианной зарплаты.

Так, в Украине, по данным кадрового портала rabota.ua, медианная зарплата составляет 11 957 грн. Соответственно, минималка должна быть на уровне 7,1-8 тыс. грн. В Швейцарии приняли решение платить не меньше 72,8% от медианной зарплаты. Если бы таким опытом воспользовались украинские власти, минималку повысили бы до 8,7 тыс. грн.

Главное, что стоит знать о повышении минималки: государство, как и бизнес, от такого шага только выигрывает. К примеру, в 2017-м минималку повысили в два раза, с 1 600 до 3 200 грн. И тогда ситуация резко изменилась:

доходы местных бюджетов выросли на 38%;

налоговые поступления в общую казну страны – на 23%;

Пенсионный фонд тогда дополнительно получил около 51 млрд грн;

местные бюджеты выросли примерно на 11 млрд грн;

доход от НДФЛ в госбюджет увеличился на 16 млрд.

А на повышение зарплат из государственного бюджета потратили всего на 28 млрд грн больше. То есть, расходы многократно компенсировались. Бизнес же, который заявляет о том, что у него нет денег на достойные зарплаты, и сейчас чаще всего платит больше установленного минимума, но в конвертах. Повышение минималки в таком случае позволит вывести зарплаты из тени.

"Получили шикарный результат. Все пошло вверх. Как именно повышать, нужно обсуждать. Это сложный вопрос", – комментирует двукратный рост минималки в 2017-м старший научный сотрудник Института демографии и социсследований при Национальной академии наук Людмила Черенько.

Бедность и крах Пенсионного фонда. К примеру, бывший министр соцполитики Андрей Рева напоминает: 40% работающих показывают минимальную зарплату. Из них только бюджетники и отдельные украинцы в небольших регионах действительно столько зарабатывают. Львиная же доля работодателей просто скрывает реальные цифры. Дефицит ПФУ растет с каждым годом и если ситуацию не изменить, рано или поздно денег на пенсию будет не хватать.

Трудовая миграция. В Польшу, как и другие соседние страны, уезжают не только украинские рабочие, но и врачи, медсестры. Зарплаты там в 2-5 раз выше, чем в Украине. Подробнее о миграции можно прочитать здесь.

Торможение роста экономики. Повышение зарплат в Украине может поспособствовать потребительскому спросу. Чем больше украинцы тратят, тем больше зарабатывает бизнес, тем больше налогов получает государство.

Кабинет министров на ближайшие три года рассчитывает поэтапное повышение зарплат, которое даже не покроет рост цен. И пока правительство экономит на зарплатах украинцев, страдать будет и экономика, и государство.