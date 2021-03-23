Мендель задекларировала более 600 тысяч грн зарплаты и взяла кредит на авто

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель за 2020 год официально получила 684 тыс. гривен заработной платы (в среднем по 57 тысяч в месяц).

Соответствующие данные Мендель внесла в свою ежегодную декларацию, поданную в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции 23 марта. Отчет был опубликован на сайте НАПК.

Также за 2020-й пресс-секретарь главы государства задекларировала новое авто Suzuki. Машина была куплена за 605,9 тыс. гривен в декабре, более чем половина суммы – выплачена с помощью кредита.

Так, среди финансовых обязательств Мендель указала получение 388 тыс. 901 гривен кредита на авто.

Недвижимое имущество Мендель – квартира в Киеве площадью 48,5 кв.м, приобретенная в 2018 году. Тогда стоимость жилплощади составляла 1 млн 215 тыс. гривен.

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Как писал OBOZREVATEL: