Украинцам подсовывают фальшивые гривни: где можно получить подделку

В Украине купить фальшивку можно с помощью десятков Telegram-каналов. После от подделок избавляются в магазинах, общественном транспорте и даже в супермаркетах. Чтобы не получить такую купюру вместе со сдачей, эксперты советуют не платить деньгами большого номинала и стараться переходить на расчеты картой.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Фальшивки продают по цене до 40% от номинала купюры. Их доставляют с помощью "Новой почты" или "кладов" (когда курьеры прячут товар на улице, а покупателю присылают фотографию места и точку на карте). Некоторые продавцы сразу же предоставляют и инструкцию, как избавиться от фальшивок.

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В разговоре с OBOZREVATEL продавец фальшивок назвал такие варианты:

магазины;

супермаркеты;

рынки;

покупка товаров с рук (к примеру, через OLX).

А вот с терминалами сложнее. Здесь нужно соблюдать меры безопасности: чаще всего камеры есть не только на самих терминалах, но и в залах, где они находятся. Поэтому придется "шифроваться", иначе полиция сможет определить владельца фальшивок с помощью собранных видеоматериалов.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине некоторые поддельные монеты можно продать по цене в несколько раз выше номинала.