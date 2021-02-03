Медсестрам в школах зарплаты повысят на 20%, но временно, – Шмыгаль

С января 2021 года и до конца карантина в Украине введут надбавку к зарплате в размере 20% для медицинских сестер в школах.

Об этом на заседании Кабмина 3 февраля заявил премьер-министр Денис Шмыгаль. Выступление политика транслировалось на официальной странице ведомства в YouTube. "Надбавка будет действовать до отмены карантина. Образовательные учреждения – места непростой работы в период пандемии. Кабмин также повысил зарплаты учителям почти на 20%, поэтому могу сказать, что повышение зарплат медиков и учителям остается базовым заданием для нашего правительства", – сказал глава Кабмина.

В Украине после реформы тысячи медиков получили "голые оклады" размером примерно с минимальную зарплату. Обещанные надбавки за коронавирус платят только за минуты, проведенные непосредственно с пациентом. Из-за низких зарплат высококвалифицированные врачи вынуждены бежать за границу или искать работу вне государственной системы здравоохранения.

Ранее медсестра Центральной райбольницы Киево-Святошинского района Нина Козловская заявила, что за месяц получила зарплату в размере 4200 гривен. При этом она имеет 26 лет стажа.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что если не повысить медицинским сотрудникам зарплаты, в стране может возникнуть катастрофическая ситуация. Для того, чтобы врач в среднем зарабатывал 23 тысячи, медсестра – 17 тысяч, а санитарка – 12 тысяч, бюджет на медицину нужно повысить с 159 до 296 млрд грн. Однако Кабмин на такой шаг не пошел.