Масштабную индексацию пенсий могут урезать или перенести: эксперт предупредил украинцев

Индексация пенсий с 1 марта в Украине может не стать самой масштабной за последние годы. Кроме того, есть вероятность, что дату повышения пенсий тоже перенесут.

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Об этом рассказал эксперт по пенсионным вопросам Сергей Коробкин. Он напомнил, что обычно ежегодный пересмотр пенсий проводится в соответствии со ст. 42 закона об обязательном пенсионном страховании.

Однако в законе о госбюджете на 2023 год присутствует норма, которая приостановила действие этой 41-й статьи. "То есть пенсии в 2023 году могут индексироваться не так, как написано в законе, а так, как дополнительно решит Кабинет министров", – объяснил Коробкин.

По его словам, правительство должно дополнительно утвердить постановление, в котором определит размер индексации. Кроме того, по словам эксперта, может быть перенесена даже дата повышения.

"Пока что в правительстве прямо не говорят, каким может быть процент повышения. Просто пока уверяют, что индексацию планируют", – отметил Коробкин.

Как могут повысить пенсии в 2023-м

Некоторые эксперты уже подсчитали, что индексация пенсий в этом году должно состояться на 22%. "В идеале действительно так и должно быть, по закону.... Откуда берутся эти проценты? Чтобы узнать коэффициент повышения, нужно взять 50% от уровня инфляции за прошлый год и 50% от темпов роста средней зарплаты за предыдущие годы", – объяснил Коробков.

То есть 22% получится, если суммировать 30% инфляции и 14% роста зарплат, а потом разделить полученную сумму на два. Таким будет показатель индексации, если Кабмин решит проводить повышение четко согласно закону.

Однако, некоторые СМИ уже писали, что индексация может составить и 5%. "Эту цифру однажды еще осенью называл замминистра соцполитики Виталий Музыченко. Но не исключено, что его неправильно поняли – возможно, речь шла о пересчете, который уже состоялся в декабаре-2022", – отметил Коробков.

Он также напомнил, что на вероятные 22% повышается не вся сумма пенсии. "Этот процент используется в показателей зарплаты, которая используется в формуле подсчета. То есть на выходе мы можем получить совсем другие цифры", – объяснил эксперт.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, украинцы, которые собираются выйти на заслуженный отдых, могут увеличить показатель зарплаты, от которого зависит размер будущей пенсии. Сделать это можно двумя способами.