Люди ищут жилье: в Киеве восстанавливается спрос на аренду квартир

В Киеве начал восстанавливаться спрос на аренду жилья. После освобождения области от российских оккупантов люди начали активно возвращаться в столицу – и уже в апреле количество соискателей арендных квартир составило около 40% от довоенного показателя.

Об этом сообщает сервис аренды квартир Bird. Отмечается: расти начало и предложение – хотя и медленно. До этого оно уменьшилось в 5 раз – с 50 тысяч до 10 тысяч.

"Рынок восстанавливается. Все больше людей возвращаются в Киев и ищут новые дома. По состоянию на сегодняшний день количество соискателей квартир в аренду составляет около 40% от довоенного уровня", – отметили аналитики.

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А вот владельцы малого и среднего бизнеса в Украине сократили треть сотрудников. Еще треть отправили в отпуск. Общие же прямые потери его за четыре недели войны оцениваются в 85 млрд долларов. Больше всего сотрудников сократили владельцы микробизнеса (бизнес, в котором работает до 10 человек) – 42% увольнений. Далее идут:

малый бизнес (до 50 работников) – 24%;

средний бизнес (до 250 работников) – 18%.

Кроме того, массовым явлением стало и сокращение зарплат. В частности, это коснулось 42% сохранивших работу человек.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что как и до войны, больше всего открытых вакансий в Киеве для IT-специалистов – 29,4%. Далее идут: продажники – 14%, маркетологи, SMM-специалисты, PR-специалисты и специалисты в сфере рекламы – 11,6%.