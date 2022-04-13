Работа во время войны: количество вакансий в Киеве сократилось в 30 раз

В Киеве значительно сократилось количество вакансий. По сравнению с 2021 годом, их стало меньше в 30 раз.

Об этом говорится в результатах исследования кадрового портала grc.ua. Там отметили: нынешний кризис на рынке труда самый тяжелый для Киева за последние 10 лет.

"Это видно и по тому, какую часть всех актуальных вакансий в Украине занимают столичные предложения. В апреле их всего 37%, и с начала войны доля вакансий по Киеву уменьшается", – отметили аналитики.

При этом они подчеркнули: даже несмотря на это, Киев остается лидером по числу предложений. А вот по зарплатам столица Украины "просела".

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"Если долгие годы в Киеве были самые высокие зарплаты, то сейчас они заметно упали. Средняя зарплата среди вакансий в апреле составляет 25 тыс. грн. В то же время во Львовской области в среднем предлагают 28,3 тыс. грн, в Днепропетровской области – 26 тыс. грн, в Одесской – 26,4 тыс. грн", – говорится в исследовании.

Кого в Киеве ищут чаще всего

Как и до войны, больше всего открытых вакансий в Киеве для IT-специалистов – 29,4%. Далее идут:

продажники – 14%;

маркетологи, SMM-специалисты, PR-специалисты и специалисты в сфере рекламы – 11,6%;

фармацевты – 7,3%;

работники сферы логистики и транспорта – 4,2%.

Меньше всего ищут специалистов из сфер:

туризма, отелей и ресторанов – 1,8% от всех вакансий;

банковского дела – 1,5%;

подбора и управления персоналом – 0,8%;

науки и образования – 0,3%;

закупок – 0,2%;

безопасности – 0,2%.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Украине стартовала программа трудоустройства всех переселенцев. Работодателям, которые оформят сотрудников из пострадавших регионов, выплатят по 6 500 грн (размер минимальной зарплаты) за каждого трудоустроенного.