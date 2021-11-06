В Киеве дорожают квартиры: где можно купить жилье за $35 тысяч и о чем важно помнить

В Киеве дорожает жилье на вторичном рынке. Только в сентябре одно- и двухкомнатные квартиры выросли в цене почти на 2% в сравнении с августом. А средняя стоимость квадратного метра в столице составила $1372. Как результат – большинство покупателей выбирают самые дешевые квартиры.

Какую же сумму придется заплатить за полноценную квартиру площадью 33-35 кв м, читайте в материале OBOZREVATEL.

На специализированных сайтах, которые посвящены продаже недвижимости, можно найти жилье в Киеве за $20-25 тысяч. Но, как правило, за такую сумму продавцы предлагают:

квартиры в проблемных домах-недостроях;

комнаты в общежитиях площадью по 12-14 кв. м;

"гостинки" по 16 кв. м.

Отдельная категория – так называемые фейковые объявления. "Их много. Риелторы берут хорошие фото, привлекательно описывают жилье и размещают объявление о его продаже по низкой цене", – описывает схему вице-президент Ассоциации профессиональных управляющих недвижимостью Анатолий Топал.

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А вот уже когда звонит потенциальный покупатель, то ему начинают рассказывать, что жилье уже якобы продано и предлагают альтернативные варианты по более высоким ценам. Такую хитрость специалисты по недвижимости используют для поиска клиентов, от которых получат комиссионные в размере 5% от стоимости сделки.

Еще есть такие риелторы, которые работают с низким ценовым сегментом и специально уговаривают собственников квартир устанавливать минимальные цены и уже далее проводить аукционы на повышение.

"У нас несколько потенциальных покупателей однокомнатной хрущевки без ремонта на ул. Щусева в Шевченковском районе Киева, которая выставлена на продажу за $32 тысячи. Квартиру сможет приобрести тот, кто готов заплатить больше", – рассказывает риелтор по имени Кирилл.

Итак, на самом деле купить полноценную квартиру в Киеве площадью не менее 33-35 кв. м и с хорошей транспортной развязкой можно не меньше, чем за $35 тысяч. В конечном итоге цена будет зависеть от местоположения дома и состояния жилья. При этом сами продавцы редко соглашаются на торг.

OBOZREVATEL проанализировал базы данных агентств по недвижимости и нашел самые дешевые (относительно) предложения о продаже квартир.

Двушка на Ветряных горах

За $35 тысяч можно купить двухкомнатную квартиру на улице Леси Украинки, 17 общей площадью 36 кв. м (жилая – 26 кв м, кухня – 5 кв. м). Жилье расположено на втором этаже двухэтажного послевоенного кирпичного дома на четыре квартиры и нуждается в ремонте. Дорога до ближайшей станции метро Минская займет 15 минут.

Хрущевка на Отрадном

Хрущевка на улице Донца (Отрадный массив) выставлена на продажу за $35 тысяч. Общая площадь квартиры – 34 кв. м, кухня – 7 кв. м. Санузел совмещенный. Продавцы сообщают, что дом расположен в тихом районе города, но есть два нюанса. Первый – квартира находится на первом этаже пятиэтажки, второй – покупателю придется вкладывать деньги в ремонт, который обойдется не менее чем в $8-10 тысяч.

Двушка на Воскресенке

На бульваре Перова за 927 500 грн ($35,5 тысячи) продается двухкомнатная хрущевка общей площадью 46 кв. м и кухней 7,8 кв. м. Комнаты смежные, а само жилье нуждается в капитальном ремонте. Помимо этого, новому собственнику нужно пешком подниматься на последний этаж пятиэтажки без лифта. До ближайшего станции метро Дарница – 5 километров, но вот остановка общественного транспорта находится в 200 метрах от дома.

Квартира в девятиэтажке на Троещине

В панельном доме по улице Милославской на продажу выставлена квартира общей площадью 37 кв. м. Она находится на шестом этаже девятиэтажки. Комната немаленькая, ее площадь – около 19 кв. м, а кухни – около 8 кв. м. Стоимость жилья составляет $35 тысяч. Как и в других подобных предложениях, собственнику придется отложить деньги еще и на ремонт.

Жилье с ремонтом на Борщаговке

Хрущевка находится на последнем этаже пятиэтажки в доме на проспекте Леся Курбаса. Общая площадь квартиры составляет 35 кв. м, кухни – 6 кв. м. В апартаментах проведен косметический ремонт, собственник готов оставить покупателю всю мебель и технику. Окна выходят во двор, рядом расположены магазины, школы и остановки общественного транспорта. Стоимость квартиры составляет $35,5 тысяч.

Квартиры в Киеве всегда стоили дороже, чем в остальных городах Украины. Этот факт никогда не вызывал удивления. Жилье в столице могут себе позволить в основном украинцы с высоким достатком, однако всегда можно найти и более бюджетные варианты. В целом, за достойные апартаменты придется отдать до $40 тысяч.