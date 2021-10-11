Курс доллара в Украине вскоре изменится: когда и почему

В Украине на текущей неделе ожидается снижение курса доллара к гривне – до 26-26,1 грн/$. На данный момент стоимость составляет 26,35 грн, об этом свидетельствуют данные Нацбанка.

"Доллар на межбанке будет торговаться через неделю вблизи 26,1 грн. Наличный доллар в банках будет торговаться по 26,0/26,2 грн", – заявил старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб. Об этом говорится в материале OBOZREVATEL.

По прогнозу аналитика компании "Центр биржевых технологий" Максима Орыщака, доллар в Украине будет дешеветь. Он указал, с 11 по 17 октября средний курс продажи наличного доллара будет колебаться в рамках 26,25-26,50 грн/$.

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Андрей Гойлов, аналитик Roboforex, считает, что валюта может подешеветь до психологической отметки. "Вероятно, что на предстоящей неделе доллар к гривне продолжит снижаться к уровню 26,00 грн/$. Единая европейская валюта с высокой долей вероятности ослабнет до отметки 30,25", – отметил специалист.

Вероятно, центробанк не будет противостоять укреплению гривни;

Из-за ускорения инфляции могут вырасти поступления в госбюджет;

Повышение учетной ставки НБУ на протяжении года будет сдерживать падение национальной валюты;

Внешние кризисы в виде "дефолта США" маловероятны, так как демократы и республиканцы договорились о повышении "долгового потолка".

В первую неделю октября гривня укрепилась с 26,5 до 26,35 грн/$. Среди причин такой тенденции – резкий взлет цен на газ, в отдельные дни цена достигала $1900 за тысячу кубометров, тогда как в прошлом году была всего лишь на уровне $160. Обычно в октябре подорожание доллара связывают с ростом экспорта голубого топлива (на это тратят доллары), однако в 2021 году бизнес ограничил покупку, желающих брать газ по такой цене немного. Сейчас американский доллар стоит 26,35 грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, одна из крупнейших в Китае строительных и девелоперских компаний Evergrande Group – на грани банкротства. Если она разорится, гривня окажется под сильным давлением, курс доллара непредсказуемо вырастет. Но кризис коснется не только Украины. В случае краха Evergrande глобальная экономика может испытать такой же шок, как после банкротства Lehman Brothers в 2008 году