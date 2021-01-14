Курс доллара в Украине опустится ниже важной отметки: прогноз НБУ

В Украине курс доллара с 13 по 14 января снизится с 28,04 до 29,97 грн/$, опустившись ниже знаковой отметки.

Об этом говорится в данных статистики НБУ и в обменниках. тоит отметить, что НБУ фиксирует усредненную стоимость доллара, исходя из данных о всех совершенных на рынке сделок. Справочный курс характеризует ситуацию на валютном рынке, однако население покупать доллары по такой цене не может.

Есть несколько причин:

сократились объемы импорта, спрос уменьшился;

украинцы стали меньше покупать доллары;

иностранцы стали активнее покупать украинские государственные ценные бумаги (ОВГЗ).

Reuters спрогнозировало, что курс доллара в Украине за первые три месяца 2021-го снизится до 27,6 грн/$, преодолев психологическую отметку в 28 грн/$. "Украинская гривня, вероятно, укрепится в первой половине 2021 года благодаря притоку иностранной валюты от экспорта и возобновлению интереса иностранных портфельных инвесторов к украинским облигациям", – говорится в ежемесячном опросе Reuters.

Как писал OBOZREVATEL, в Украине до 17 января курс доллара может снизиться на 20 копеек и достичь отметки в 28,2 грн/$. Как рассказывает аналитик Roboforex Андрей Гойлов: "На следующей неделе по курсу доллара США против гривни ожидаю дальнейшую коррекцию к уровню 28,20. Единая европейская валюта к гривне, вероятно, ослабнет до отметки 34,65".