Курс доллара в Украине может пробить психологическую отметку: сколько будем платить

Курс доллара в Украине на начавшейся неделе может вырасти. Американская валюта на межбанке будет торговаться вблизи 27,1 грн, а наличный доллар в банках будет стоить 27,1/27,3 грн.

Об этом OBOZREVATEL рассказал старший аналитик Альпари Вадим Иосуб. Причем отметка в 27 грн/$ – психологическая отметка для валютного рынка.

Специалист отметил, что на прошлой неделе министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что не ожидает резких всплесков и шоков курса гривни к доллару в следующем году. Глава министерства добавил, что в Бюджетной декларации зафиксированы потенциальные показатели бюджета на 2022-2024 годы. Среди них есть и прогноз курса на ближайшие годы.

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Так, по прогнозу, в 2021-м доллар будет оставаться относительно стабильным – на уровне 28 грн в среднем по году. В 2022-м курс в среднем составит 28,6 грн, в 2023 году – 28,8 грн, в 2024 году – 29,2 грн.

За минувшую неделю курс вырос с 26,65 до 26,93 грн (+1,0%). "Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании "УкрДилинг", за неделю выросли с 26,68/26,70 до 26,89/26,91 (+0,8%). Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках за неделю выросли с 26,62/26,83 до 26,86/27,06 (+0,9%). При этом спред между средней продажей и средней покупкой сохранился на уровне 0,8%", – добавил Иосуб.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Украине после стабильного укрепления гривни уже в сентябре ожидается плавная девальвация. Доллар, уверены опрошенные аналитики, пробьет знаковую отметку в 27 грн/$ и постепенно будет двигаться к новому коридору.