Курс доллара в Украине может опуститься до рекордной отметки: как изменится стоимость

В Украине курс доллара до конца октября может опуститься до рекордной за полтора года отметки в 26,1 грн/$. Решение Нацбанка сохранить учетную ставку сдержит стоимость американской валюты (это не позволит поднять проценты по государственным долговым бумагам).

О том, как и почему изменится курс доллара до конца месяца, читайте в материале OBOZREVATEL.

Традиционно курс доллара в Украине начинает расти в сентябре. В этом году абсолютное большинство аналитиков в своих прогнозах ошиблось, в прошлом месяце американская валюта плавно снижалась. Затем прогноз относительно подорожания американской валюты перенесли на октябрь. Теперь же стало очевидно, что доллар в текущем месяце достигнет рекордно низкой отметки за последние полтора года.

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Что повлияло на стоимость доллара:

рекордный урожай ранних зерновых в 2021-м;

на фоне пандемии коронавируса и грядущего ужесточения карантина сократился импорт товаров;

из-за высоких цен на газ сократился энергетический импорт;

исторически высокие показатели экспорта украинской металлургии;

на 32% вырос экспорт IT-услуг ($4,3 млрд);

на 19% увеличились переводы заробитчан валюты в Украину ($9,1 млрд).

До конца октября наличный курс доллара может опуститься до 26,1 грн/$, прогнозирует старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб. "На ближайшую неделю мы ожидаем незначительное снижение курса доллара к гривне", – пояснил эксперт.

На ситуацию влияет целый ряд факторов: Нацбанк отказался пересматривать учетную ставку в ситуации, когда инфляция растет, а прогноз роста ВВП снизили.

Похожие оценки озвучивает руководитель отдела аналитики ForexClub Андрей Шевчишин. Правда, согласно его прогнозам, также возможна незначительная девальвация гривни. В целом же эксперт ожидает, что курс доллара избежит резких перепадов. "Ожидаем колебания курса в верхней границе торгового диапазона 26,25-26,45 грн/$", – отмечает аналитик.

Негативной для гривни остается тяжелая эпидемиологическая ситуация в стране, а также высокие цены на энергоносители и ожидания, что с началом отопительного сезона энерготрейдерам и поставщикам все же придется выйти на рынок для импорта газа и угля, добавляет Шевчишин.

Александр Болтян, аналитик компании Esperio, считает, что доллар до конца октября может подешеветь до 26,2 грн/$. "Из локальных факторов стоит назвать ожидания участников рынка касаемо дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики НБУ для борьбы с инфляцией, которая уже превышает 11% в годовом выражении, а также интервенции НБУ", – добавил эксперт.

Далеко не все эксперты соглашаются с прогнозом укрепления гривни, некоторые считают, что доллар вполне может прибавить в цене около 50 копеек. Как говорит аналитик RoboForex Андрей Гойлов, из-за решения Нацбанка удержать главную ставку на уровне 8,5%, доходность облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) снизится. Меньше иностранцев будет покупать бумаги, как следствие, снизятся и поступления валюты.

"НБУ решил сохранить учетную ставку на прежнем уровне в 8,5% годовых. Подобное решение регулятора с высокой вероятностью приведет к падению доходности ОВГЗ. Это, в свою очередь, снизит интерес нерезидентов к данным бумагам", – пояснил аналитик.

Зарубежные инвесторы с начала октября сократили свои вложения в ОВГЗ на 2,66 млрд грн – до 95,77 млрд. Теперь с высокой долей вероятности все полученные ими средства будут выведены в материнские юрисдикции, что приведет к росту спроса на иностранные валюты. По этой причине гривня окажется под сильным давлением.

"Вероятно, что на следующей неделе гривня к доллару США продолжит падение к уровню 26,75. Единая европейская валюта, судя по всему, укрепится до отметки 30,95", – спрогнозировал Гойлов.

В целом ситуация на украинском валютном рынке остается стабильной. Гривня имеет все шансы на укрепление, но даже в случае своей девальвации едва приблизится к психологически важной отметке в 27 грн/$.