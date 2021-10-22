Обменник, банк или "меняла"? Где лучше покупать доллары в Украине

В Украине большинство валютно-обменных операций осуществляется в обменных пунктах. Они в свою очередь принадлежат или банкам, или финансовым компаниям. При этом курс доллара и других валют в небаноковских обменных пунктах обычно более выгодный, чем в отделениях банков.

Это напрямую связано с тем, что украинские финкомпании не обязаны придерживаться требований Национального банка Украины (НБУ) касательно соблюдения валютной позиции. Зато в банках можно относительно легко и безопасно купить американскую валюту.

Но разница между ценой продажи и покупки доллара в банках гораздо выше, чем в обменниках. Также за обмен валюты в отделении могут взять комиссию.

О том, чем опасны обменники, как их проверять и есть в Украине "черные менялы" – читайте в материале OBOZREVATEL.

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В Украине к черному рынку формально относятся все физические лица и организации, торгующие инвалютой и не обладающими лицензиями. Такие лицензии выдает Национальный банк, поэтому любую компанию легко проверить на ее наличие – в специальном разделе на сайте НБУ размешен перечень тех, кто получил валютные лицензии.

Кстати, в период 2013-2019 гг. центробанк, то есть НБУ, наложил серьезные ограничения касательно операций с валютой. Это время было периодом расцвета черного рынка валют в Украине.

Важно понимать, что экономить за счет покупки валюты на черном рынке опасно. Зачастую среди так называемых "менял" орудуют мошенники. Они могут выдать клиенту фальшивые доллары или гривни.

В уличных условиях определить подлинность самой купюры довольно сложно, если, конечно, у вас с собой нет спецоборудования или серьезных навыков в этом деле. Поэтому покупателю легко могут подсунуть фальшивые доллары.

Нередко "менял" можно встретить возле обменных пунктов, вокзалов, в подземных переходах, в метро. Они будут всеми силами пытаться соблазнить клиента очень выгодным предложением, но чаще всего это уловка.

Еще один рискованный способ приобретения инвалюты – обменники. Сотни пунктов работают нелегально. Поэтому обязательно перед сделкой нужно проверить наличие лицензии на валютные операции.

Если такая лицензия отсутствует, значит, нет и контроля. Это означает, что в таком обменном пункте могут продавать фальшивые купюры. Помимо этого, после совершения сделки стоит попросить предоставить чек.

В этом деле поможет центробанк. На официальном сайте Нацбанка есть перечень небанковских обменников, которые получили лицензию.

В списке указываются названия компаний, которые осуществляют продажу. Найти интересующую компанию можно не только по названию, но и по адресу обменного пункта. Вот так выглядит Реестр помещений, в которых осуществляются операции по обмену валют:

Граждане могут обменивать деньги в интернете. Существует много различных легальных сервисов, которые позволяют осуществлять операции с валютой в режиме онлайн.

В первую очередь касается банковских приложений. Сделать это можно, воспользовавшись услугами ПриватБанка, Альфа-Банка, ОТП Банка, Monobank и других.

Ранее OBOZREVATEL также объяснял, какие доллары не принимают банки в Украине. Если вашу банкноту не захотели взять в кассу, из ситуации есть выход.