Украинцам из-за ошибки в одном из документов отказывают в назначении субсидии

Украинцы могут остаться без жилищной субсидии, если допущена ошибка в декларации. При этом у гражданина есть 30 дней (с момента подачи документов), чтобы исправить его.

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При этом в случае обнаружения ошибки в документе ответственный орган должен известить заявителя. Об этом сообщают в ПФУ (Пенсионный фонд Украины).

В полномочном органе сами выбирают, как известить про ошибку – в личной беседе, почтовой связью, SMS-сообщением, письмом на электронную почту, сообщением через веб-портал Пенсионного фонда или через Дію. После уведомления у заявителя будет 30 дней, чтобы исправить ошибку.

Как исправить ошибку в декларации?

Заявитель может подать новую декларацию в случае, если нужно внести изменения в данные или дополнить предыдущую в случае, если при заполнении документа поле вписания данных было пропущено. Исправленную декларацию можно подать любым удобным способом.

При этом если человек не исправил ошибку в декларации, субсидию ему не назначат. Об этом человек должен сообщить в период 3-х дней с момента принятия этого решения.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, у кого в результате верификации могут забрать субсидии. Эти нарушители должны вернуть деньги в бюджет. Речь идет об украинцах, указавших неправдивые данные в декларациях о доходах. В таком случае необходимо предоставить информацию в органы соцзащиты.

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