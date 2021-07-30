Кто в Украине получает самые высокие зарплаты: разница в два раза

В Украине размер зарплат в разных сферах отличается в несколько раз. Так, сотрудники сферы IT получают в среднем 26,1 тыс. грн, в то же время те, кто занимается временным размещением и питанием, может получать 8,9 тыс. грн.

Об этом говорится в данных Государственной службы статистики. Средняя зарплата в Украине составляет 14,7 тыс. грн. Сколько зарабатывают украинцы:

Информация и телекоммуникации – 26 197 грн;

Финансовая и страховая деятельность – 22 691 грн;

Государственное управление и оборона, обязательное социальное страхование – 19 868 грн;

Профессиональная, научная и техническая деятельность – 19 052 грн;

В среднем по экономике – 14 313 грн;

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Сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыбное хозяйство – 11 875 грн;

Промышленность – 14 710 грн;

Строительство – 11302 грн;

Транспорт, складское хозяйство, почтовая и курьерская деятельность – 12 984 грн;

Временное размещения и организация питания – 8 922 грн;

Операции с недвижимым имуществом – 11 208 грн;

Деятельность в сфере административного и вспомогательного обслуживания – 11 034 грн;

Образование – 14 158 грн;

Здравоохранение социальной помощи – 12 090 грн;

Искусство, спорт, развлечения и отдых – 13 260 грн;

Предоставление других видов услуг – 14 049 грн.

Отметим, работодатели в Украине пересмотрят размер заработных плат в этом году и некоторым сотрудникам могут повысить оклад на 10-15%. Все из-за кадрового голода. Некоторые молодые специалисты устроились на сезонную работу и уехали на курорты Турции, Египта или Одессы. Разнорабочие и желающие неплохо заработать отправились на сбор урожая в соседнюю Польшу, где за труд платят столько же, как и руководителю подразделения в Украине.

Как ранее писал OBOZREVATEL, украинцы, которые работают неофициально, не смогут получить пенсию в 60 лет. Так, по новым правилам, которые полноценно вступят в силу уже с 2027-го, для того, чтобы получить пенсию вовремя, нужно иметь от 35 лет стажа.