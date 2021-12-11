Кому в Украине предлагают зарплату в 100 тыс. грн в месяц: названы лучшие вакансии

В Украине самую высокую среднюю зарплату предлагают информационному директору (отвечает за информационную систему предприятий). Такой специалист может претендовать на оклад в размере 100 000 грн.

Это следует из данных крупного кадрового портала. При этом стоит отметить, что в Киеве, по данным этого же портала, средняя зарплата составляет всего 17 500 грн, а, к примеру, в Запорожье – 12 500 грн.

Сколько зарабатывают украинцы:

Информационный директор – 100 000 грн

.Net-программист– 72 000 грн

C++ программист – 65 000 грн

Ruby on Rails программист – 62 500 грн

Программист Java – 60 000 грн

Angular-разработчик – 52 500 грн

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Full stack программист – 50 000 грн

Разработчик мобильных приложений – 50 000 грн

Руководитель IT-отдела – 50 000 грн

В Украине размер зарплат зависит не только от сферы, но также и от места работы. Традиционно зарабатывают жители столицы, тогда как в небольших населенных пунктах зарплаты могут быть в несколько раз меньше. Кроме того, влияет и ситуация в экономике. Программисты могут работать из Украины на международные компании, поэтому зарабатывают они в разы больше.

Как сообщал OBOZREVATEL:

в 2022 году минимальную зарплату повысят лишь на 3% (или 200 грн, до 6700 грн). А вот цены в следующем году вырастут более чем на 6%.

в Украине произошел всплеск спроса на продавцов, бариста и автослесарей. Заработная плата некоторых таких специалистов может достигать около 30 тыс. грн в месяц.

украинцев уже в следующем году ждет новая пенсионная реформа. Тех, кто еще не вышел на заслуженный отдых, обяжут вносить вклад на личный счет. Эти деньги или возьмут из уже существующих налогов и взносов, или заставят платить дополнительно.