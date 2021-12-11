Кому в Украине предлагают зарплату в 100 тыс. грн в месяц: названы лучшие вакансии

Александр Литвин
Личные финансы
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Кто в Украине может зарабатывать 100 тысяч

В Украине самую высокую среднюю зарплату предлагают информационному директору (отвечает за информационную систему предприятий). Такой специалист может претендовать на оклад в размере 100 000 грн.

Это следует из данных крупного кадрового портала. При этом стоит отметить, что в Киеве, по данным этого же портала, средняя зарплата составляет всего 17 500 грн, а, к примеру, в Запорожье – 12 500 грн.

Сколько зарабатывают украинцы:

  • Информационный директор – 100 000 грн

  • .Net-программист– 72 000 грн

  • C++ программист – 65 000 грн

  • Ruby on Rails программист – 62 500 грн

  • Программист Java – 60 000 грн

  • Angular-разработчик – 52 500 грн

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  • Full stack программист – 50 000 грн

  • Разработчик мобильных приложений – 50 000 грн

  • Руководитель IT-отдела – 50 000 грн

В Украине размер зарплат зависит не только от сферы, но также и от места работы. Традиционно зарабатывают жители столицы, тогда как в небольших населенных пунктах зарплаты могут быть в несколько раз меньше. Кроме того, влияет и ситуация в экономике. Программисты могут работать из Украины на международные компании, поэтому зарабатывают они в разы больше.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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