Украинских заробитчан без высшего образования зовут в Чехию: платят больше, чем Зеленскому

В Чехии значительно увеличилось количество вакансий для украинских заробитчан. Сотрудников в отели, сборщиков и рабочих зовут на зарплату около 40 тыс. грн. При этом президент Украины Владимир Зеленский, согласно декларации, зарабатывает всего 22,5 тыс. грн в месяц.

Это следует из данных кадрового портала rabota.ua. Так, рабочий персонал в отеле может зарабатывать 30-40 тыс. грн. К соискателю выдвигают следующие требования:

возраст до 60 лет;

отсутствие вредных привычек.

Слесарь-сборщик металлоконструкций может зарабатывать 41,2 тыс. Требования: возраст от 20 до 55 лет, с опытом работы и квалификацией слесаря или механика в транспортном машиностроении. "Официальный трудовой контракт с прямым работодателем на 1-2 года с возможностью продления. Испытательный срок – 3 месяца", – говорится в объявлении.

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Рабочая неделя 40 часов при односменном графике. Режим работы производства: двухсменный. С 7.00 до 21.00, возможность работы в субботу. Оплата труда 150 чешских крон в час (около 5,7 евро в час)

"На предприятии работает столовая (обед 1,5 евро с работника, остальное компенсирует фирма).

Фирма компенсирует расходы по оформлению визы, и расходы на проезд в Чехию после испытательного срока. Высылаем пакет документов для оформления чешской рабочей визы", – говорится в объявлении.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в среднем число вакансий для украинских заробитчан выросло в 1,7 раза. Самые популярные страны: Польша и Чехия.