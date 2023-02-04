Кому в Украине платят от 40 тыс. грн без высшего образования: названы вакансии 

В Украине на зарплату от 40 тыс. грн могут претендовать не только специалисты с высшим образованием. Такой доход предлагают некоторым менеджерам по продажам (со знанием иностранных языков), таксистам на собственном транспорте, риелторы.

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Об этом говорится в данных крупного кадрового портала. Средняя зарплата по стране составляет всего около 15 тыс. грн. Некоторым специалистам платят при этом более 40 тыс. грн.

Риелтор. Зависимо от вакансии размер обещанной зарплаты составляет от 15 тыс. до 80 тыс. грн. При этом чаще всего риелторы работают за процент от сделок. То есть в "плохой" месяц можно получить голую ставку, а в удачный - 80 тыс. грн (например, если продать большое количество объектов).

Операционный менеджер. Зарплата составляет до 35 тыс. грн. В обязанности входить организация деятельности складов, координация процессов. Среди требований: знание английского Upper Intermediate и выше, навыки роботы с программами ПК, 1С, MS Office, Excel.

Водитель такси. Зарплата составляет от 15 тыс. до 45 тыс. грн. При этом доход зависит от времени работы, а также навыков самого водителя. Без личного авто заработать 45 тыс. грн практически невозможно.

Водитель-международник. Около 50 тыс. грн может зарабатывать водитель, который может перевозить грузы автомобильным грузовым транспортом.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в наиболее популярные профессии в Украине входят продавцы-консультанты, менеджеры по продажам и водители. Продавцам предлагают зарплату в размере 12 тыс. грн, менеджерам – 20 тыс., а водителям – 22 тыс. грн.