Кому в Украине платят от 35 тысяч без высшего образования: названы вакансии

В Украине специалисты без высшего образования могут зарабатывать от 35 тыс. грн в месяц. Такие вакансии есть, к примеру, для водителей, заведующих складам и курьеров.

Это следует из данных кадрового портала work.ua. К примеру, водитель с собственным грузовым авто может зарабатывать до 35 тыс. грн. Такая ванкасия открыла для доставки питьевой воды. Требования:

Ответственность, порядочность, хорошая физическая форма,

опыт работы в службах доставки является преимуществом,

знание Киева;

"Обязанности: доставка и экспедирование питьевой воды 18,9 л. клиентам компании – домохозяйствам и Организациям в городе Киев", – говортся в объявлении. Такую же зарплату могут получать прорабы.

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Среди требований: опыт работы в строительстве, водительское удостоверение категории С. Условия работы: 5 через 2.Также зарплату до 35 тыс. грн обещают курьерам с собственным транспортом. В объявлении соискателю предлагают:

Доставлять небольшие заказы (до 9 кг)

Исследовать свой город

Самому решать, когда доставлять – вам нужен только приложение на смартфоне

Радиус доставки курьеров ограничен, а это значит, что не нужно будет осуществлять доставку из одного конца города в другой.

Отметим, количество вакансий для рабочих специальностей в Украине растет. При этом для украинцев с высшем образованием предложений значительно меньше.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине заробитчане могут рассчитывать на зарплату в размере более 25-30 тыс. грн в Польше, при этом придется работать по 12 часов в сутки и всего с одним выходным.