Кому в Украине платят от 35 тысяч без высшего образования: названы вакансии
В Украине специалисты без высшего образования могут зарабатывать от 35 тыс. грн в месяц. Такие вакансии есть, к примеру, для водителей, заведующих складам и курьеров.
Это следует из данных кадрового портала work.ua. К примеру, водитель с собственным грузовым авто может зарабатывать до 35 тыс. грн. Такая ванкасия открыла для доставки питьевой воды. Требования:
Ответственность, порядочность, хорошая физическая форма,
опыт работы в службах доставки является преимуществом,
знание Киева;
"Обязанности: доставка и экспедирование питьевой воды 18,9 л. клиентам компании – домохозяйствам и Организациям в городе Киев", – говортся в объявлении. Такую же зарплату могут получать прорабы.
Среди требований: опыт работы в строительстве, водительское удостоверение категории С. Условия работы: 5 через 2.Также зарплату до 35 тыс. грн обещают курьерам с собственным транспортом. В объявлении соискателю предлагают:
Доставлять небольшие заказы (до 9 кг)
Исследовать свой город
Самому решать, когда доставлять – вам нужен только приложение на смартфоне
Радиус доставки курьеров ограничен, а это значит, что не нужно будет осуществлять доставку из одного конца города в другой.
Отметим, количество вакансий для рабочих специальностей в Украине растет. При этом для украинцев с высшем образованием предложений значительно меньше.
Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине заробитчане могут рассчитывать на зарплату в размере более 25-30 тыс. грн в Польше, при этом придется работать по 12 часов в сутки и всего с одним выходным.