Кому в Украине платят 60 тыс. грн в месяц без высшего образования: названы лучшие вакансии

В Украине увеличивается спрос на работников без высшего образования, которые владеют рабочими специальностями. При этом на вакансии, которые требуют высшее образования, конкуренция среди соискателей выше. Больше всего среди рабочих специализаций зарабатывают дальнобойщики – около 61 тыс. грн.

В среднем же, согласно данным OLX.Работа, наиболее высокооплачиваемая отрасль для рабочих – строительство (средняя зарплата составляет 18,5 тыс. грн). На втором месте транспорт и логистика (17,5 тыс. грн) и замыкают тройку производство и энергетика – 14 тыс. грн.

В среднем работодатели предлагают фасадщикам около 33 тыс. грн в месяц. Следом идет каменщик и штукатур – по 30 тыс. грн, а дальше – плиточник. Ему готовы платить 27,5 тыс. грн.

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В общей сложности 10 наиболее оплачиваемых рабочих профессий с начала осени выглядят так:

Фасадник – 33 тыс. грн;

Каменщик / каменщик – 30 тыс. грн;

Штукатур – 30 тыс. грн;

Плиточник – 27,5 тыс. грн;

Таксист – 25 тыс. грн;

Кровельщик - 24 тыс. грн;

Маляр – 23 тыс. грн;

Строитель – 22,5 тыс. грн;

Облицовщик – 22,5 тыс. грн;

Экскаваторщик – 22,5 тыс. грн.

Также есть отдельные вакансии для дальнобойщиков – в среднем их зарплаты могут достигать 61 тыс. грн.

Следует отметить, что спрос, а именно количество предложений от работодателей несколько отличается от рейтинга зарплат. Больше всего вакансий предлагают в сфере Розничная торговля – 32 тыс. объявлений, Транспорт и логистика – 24 тыс., Строительство – 18 тыс. объявлений.

Отметим, самая низкая средняя зарплата, по данным Госстата, в Черновицкой области (всего 10,9 тыс. грн). Больше всего традиционно зарабатывают в столице – 20,6 тыс. грн. Разница в средних зарплатах между Киевом и Черновицкой областью превышает 9 682 грн (за месяц она увеличилась на 182 грн).

Традиционно больше зарабатывают в крупных городах. В небольших населенных пунктах размер заработной платы может быть в разы ниже.

Как сообщал OBOZREVATEL:

в 2022 году минимальную зарплату повысят лишь на 3% (или 200 грн, до 6700 грн). А вот цены в следующем году вырастут более чем на 6%.

в Украине произошел всплеск спроса на продавцов, бариста и автослесарей. Заработная плата некоторых таких специалистов может достигать около 30 тыс. грн в месяц.