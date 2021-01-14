Кому в Украине пенсии повысят на 850 грн: перерасчет заложен в бюджете

В Украине минимальную пенсию с 1 июля 2021 года увеличат с 1769 до 1854 грн. При этом минимальную выплату увеличат сразу на 850 грн до 18 540 грн.

Такое повышение уже заложено в бюджете Украины на 2021 год. Максимальную выплату получают те украинцы, которые при наличии 35 лет стажа получали зарплату примерно в 5 раз выше средней. Согласно закону, максимальная пенсия не может быть выше 10 минимальных.

Чтобы получить высокую выплату, нужно:

работать официально не менее 35 лет. За каждый отработанный год дают примерно 1% от расчетного заработка (он ниже фактической зарплаты);

получать белую зарплату. Если доплачивают в конвертах, рассчитывать на достойную выплату не стоит.

В свою очередь минимальная пенсия привязана к прожиточному минимуму для нетрудоспособных. Именно в июле и произойдет индексация. Кроме того, в Украине в апреле автоматически пересчитают выплаты всем, кто достиг пенсионного возраста и продолжил работать. Из-за повышения стажа также увеличится и размер пенсии. При средней зарплате и 35 годах стажа, после перерасчета можно получать на 200 грн больше. Если же зарплата была в три раза выше средней, размер прибавки составит около 600 грн.

Условия проведения перерасчета пенсии определены Законом № 1058. Перерасчет пенсии проводят в том случае, если гражданин после назначения пенсии работал.

Как уже писал OBOZREVATEL, повышение пенсий в марте должно составить около 11%. К примеру, при пенсии в 3,5 тыс. грн размер прибавки может составить около 385 грн. При переносе решения с марта, например, на декабрь украинцы потеряют 3,4 тыс. грн.

Ранее OBOZREVATEL подробно писал о том, как будет выглядеть пенсионная реформа от Кабмина и почему ситуация с выплатой пенсий в Украине будет обостряться ежегодно.