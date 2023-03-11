Кому в Украине не повысят пенсию и кому уже заплатят больше 96 тыс. грн в месяц 

В Украине в рамках мартовской индексации пенсий выплаты повысили более 10 млн человек. При этом без повышения остались те, кто уже получает 20,9 тыс. грн. Кроме того, часть украинцев на заслуженном отдыхе имеют среднюю выплату в размере 96 тыс. грн – речь идет о судьях в отставке.

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Как говорится в материале OBOZREVATEL, максимальный размер повышения пенсий составляет 1500 грн. Такое ограничение приняли из-за ограниченного в условиях полномасштабной войны бюджета.

Второй этап повышения пенсий ожидается в июле. Тогда пенсии повысят на 19,7% для тех украинцев, которые получали выплаты по особым правилам. Речь идет об ученных, государственных служащих, работников органов местного самоуправления. Самая большая прибавка составит 1500 грн, а минимальная - всего 100 грн.

Отметим, что в Украине в 2023-м отменили индексацию прожиточного минимума для нетрудоспособных. То есть минимальную пенсию оставят на уровне 2093 грн. Также не изменится и размер доплаты за стаж сверх установленной нормы (30 лет для женщин и 35 лет для мужчин).

Отметим, в рамках мартовского осовременивания пенсий прибавка в среднем составила около 400 грн. Расчетный размер выплаты (без учета всех возможных надбавок) повысили на 19,7%.

Как сообщал OBOZREVATEL, полмиллиона украинцев не получат индексацию пенсий в марте 2023 года. Однако они получат прибавку на 100 грн.

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