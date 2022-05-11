Кому спишут долги за коммуналку: новые правила на период полномасштабной войны

В Украине долги за коммуналку спишут только тем, чьи дома и квартиры уничтожены или повреждены. В то же время остальным должникам на время военного положения не будут насчитывать пени и штрафы.

Об этом сообщает издание "Апостроф". Чтобы не платить пени и штрафы, должники должны будут погасить долги в течение трех месяцев после окончания военного положения.

"В настоящее время владельцам разрушенного или поврежденного во время боевых действий жилья продолжают начислять плату за коммунальные услуги, поскольку реестр поврежденного жилья еще не создан. Таким образом, коммунальщики не располагают соответствующей информацией", – говорится в публикации.

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Также стоит отметить, что платежи за коммуналку начисляются и тем украинцам, которые выехали из своего жилья. А если они не подают показатели счетчиков, то начисление происходит по социальным нормативам потребления.

Списывать долги по коммуналке за разрушенное жилье начнут только после того, как местные органы власти создадут соответствующие реестры. На данный же момент информация только собирается. При этом в результате ракетных обстрелов Россия продолжает разрушать жилые дома по всей Украине.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине долги за коммуналку начисляют даже за те квартиры и дома, которые пустуют или даже разрушены. Механизм начисления происходит автоматически: если потребитель не передает показания счетчика, то для подсчета используют социальный норматив потребления.