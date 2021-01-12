Кому повысят зарплаты в Украине в 2021-м: названы специальности
В Украине в 2021-м больше всего могут вырасти зарплаты в сфере сельского хозяйства, логистики, страхования и у курьеров. При этом тяжелее всего будет работникам авиационного транспорта.
Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Как утверждает руководитель по политическим вопросам Киевской школы экономики, бывший и.о. министра экономики Павел Кухта, несмотря на коронакризис, динамика роста зарплат украинцев в 2021-м не будет сильно отличаться от предыдущих годов:
"Ситуация с ростом зарплат, как правило, стабильная из года в год. Сейчас экономика кардинально не поменялась, потому изменений ждать не стоит. Можно сделать вывод, что в 2021-м зарплаты будут быстрее расти в тех сферах, где рост уже присутствовал ранее в 2018-2019 годах".
Среди тех, кому могут поднять зарплаты, работники:
сельского хозяйства;
логистики;
страхования;
информации и телекоммуникации;
госуправления;
обороны;
курьеров.
За последний год ухудшилась лишь ситуация в сферах, которые больше всего страдают от локдаунов. Частично упали зарплаты работников сферы временного размещения и организации питания. А наиболее резкое уменьшение зарплат – в сфере авиационного транспорта. Если сравнить с 2018-м годом, то средняя зарплата здесь упала более чем на 40% и пока границы остаются закрытыми, ситуация с зарплатами в авиации не улучшится.
Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров Украины поддержал решение об упрощении получения пособия по безработице на период карантина из-за коронавируса.
В Украине в условиях карантина власти предложили оформить пособие по частичной безработице. Инструкцию по оформлению соответствующей помощи опубликовала Государственная служба занятости.