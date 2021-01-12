Кому підвищать зарплати в Україні у 2021-му: названо спеціальності

В Україні в 2021-му найбільше можуть зрости зарплати у сфері сільського господарства, логістики, страхування і у кур'єрів. Водочас найважче буде працівникам авіаційного транспорту.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. Як стверджує керівник із політичних питань Київської школи економіки, колишній в.о. міністра економіки Павло Кухта, незважаючи на коронакризу, динаміка зростання зарплат українців у 2021-му не буде сильно відрізнятися від попередніх років:

"Ситуація з ростом зарплат, як правило, стабільна з року в рік. Зараз економіка кардинально не змінилася, тому змін чекати не варто. Можна зробити висновок, що в 2021-му зарплати будуть швидше рости в тих сферах, де зростання вже було раніше, в 2018-2019 роках".

Серед тих, кому можуть підняти зарплати, робітники:

сільського господарства;

логістики;

страхування;

інформації і телекомунікації;

держуправління;

оборони;

кур'єри.

За останній рік погіршилася лише ситуація у сферах, які найбільше страждають від локдаунів. Частково впали зарплати працівників сфери тимчасового розміщення та організації харчування. А найбільш різке зменшення зарплат – у сфері авіаційного транспорту. Якщо порівняти із 2018-м роком, то середня зарплата тут впала більш ніж на 40%, і поки кордони залишаються закритими, ситуація із зарплатами в авіації не покращиться.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабінет міністрів України підтримав рішення про спрощення отримання допомоги з безробіття на період карантину через коронавірус.

В Україні в умовах карантину влада запропонувала оформити допомогу з часткового безробіття. Інструкцію з оформлення відповідної допомоги опублікувала Державна служба зайнятості.