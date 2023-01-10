Кому из украинцев придется вернуть субсидии: озвучены причины

Украинцам, которые скрыли информацию о своем доходе и продолжали получать субсидию, должны вернуть ее в бюджет. Возвращение незаконно выплаченной помощи предусмотрено также в постановлении правительства.

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Возвратить придется выплаты в нескольких случаях, сообщает пресс-служба Пенсионного фонда Украины. Согласно закону, их получателю дается 30 дней, чтобы проинформировать Пенсионный фонд об обстоятельствах, влияющих на решение о назначении субсидии.

Такими обстоятельствами могут быть открытие депозитного счета в банке на сумму более 100 тыс. грн. или покупка облигаций. Также возвращение субсидии придется сделать украинцам, которые скрывали свой настоящий доход, в то же время пользовались государственной поддержкой, которая им была не нужна.

Еще один фактор, влияющий на субсидию – долг за коммуналку. Если вы не оплачивали его более трех месяцев, льготные выплаты придется возвращать. При этом общий долг за жилищно-коммунальные услуги должен превысить 340 тыс. грн.

Также получателям субсидий нельзя покупать наличную или безналичную иностранную валюту, банковские металлы на 50 тыс. грн и более и делать какие-либо покупки, стоимость которых превышает эту сумму.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Украине Апелляционный суд в Киеве признал законным решение обязать местную жительницу вернуть субсидию в бюджет. Оказалось, что ее сын приобрел автомобиль. Таким образом, он совершил покупку на сумму более 50 тыс. грн и его семья потеряла право на субсидию.

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