Комбинат нужно закрыть, а рабочим будет лучше в Польше: Витренко о добыче урановой руды в Украине

И.о. министра энергетики Юрий Витренко во время встречи с руководством предприятия "Восточный горно-обогатительный комбинат" (единственный добытчик урановой руды в стране) заявил, что из-за убыточности предприятие нужно ликвидировать.

Запись разговора политика с менеджерами "Восточный ГОК" попала в распоряжение издания "Страна". Когда руководство предприятия заявило, что если закрыть комбинат, то рабочие поедут работать в Польшу. В ответ Витренко предположил, что так, возможно, будет лучше и для самих рабочих.

"Они тогда будут для себя получать лучше условия...Они больше будут зарабатывать, больше реализовать свой потенциал", – сказал политик. Стоит также отметить, что в разговоре и сами представители ГОКа отметили, что предприятие убыточное и будет убыточным, исходя из условий добычи урановой руды. На что Витренко ответил, что с точки зрения его ведомства нет никакого смысла заниматься убыточной деятельностью.

""По тому, что я вижу, вас нужно ликвидировать для того, чтобы в нашей стране лучше жилось. Вам же тоже, вы же тоже украинцы... Если непродуктивно у вас добывать уран, его не нужно добывать. Маленькая деталь: если речь идет о социальных факторах, факторах безопасности, тогда это не вопрос министерства энергетики. С точки зрения энергетики вы не нужны, вас нужно ликвидировать", – заявил Витренко.

Протокол по итогам встречи и.о. министра с руководством предприятия на своей странице Facebook опубликовал народный депутат Дмитрий Черный. Правда, сам документ – без подписей, но при этом подтверждает опубликованный "Страной" разговор.

Напомним, как писал OBOZREVATEL, 17 декабря 2020 года Рада провалила назначение Юрия Витренко вице премьер-министром – министром энергетики.

После премьер-министр Денис Шмыгаль назначил Витренко первым заместителем министра. В отсутствие полноправного главы ведомства он автоматически стал и.о. министра.

28 января Шмыгаль снова предложил Раде назначить Витренко министром, однако парламентарии отказались поддерживать его кандидатуру.