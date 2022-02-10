Киевлян будут штрафовать за кондиционеры и утепление балконов: кого коснется

Киев введет штрафы за изменение эстетического вида домов. Жителей столицы Украины собираются начать штрафовать за кондиционеры на домах и утепление балконов. Впрочем, нововведение коснется не всех – а только жителей домов в центральном историческом районе города. Соответствующий документ уже поддержали профильные комиссии Киевсовета.

Об этом сообщил замглавы КГГА Владимир Прокопив, сообщает. Он отметил: сначала киевлянам дадут 1 год на самостоятельный демонтаж. После этого им будут выписывать штрафы, а "Киевблагоустройство" займется принудительным демонтажем.

"Это поможет восстановить эстетичный вид исторических домов, расположенных в центральном историческом ареале города Киева. Которые были изуродованы балконами и кондиционерами", – подчеркнул Прокопив.

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Под запрет попадут кондиционеры – но только в случае, если они портят архитектурный облик исторического здания. Также не будет допускаться:

утепление и остекление имеющихся балконов и лоджий;

их достройка, расширение и т.д.;

расширение имеющихся оконных и балконных проемов;

изменение форм и цветов оконных рам и балконных дверей.

По словам Прокопива, над соответствующим документом почти два года работали специалисты, урбанисты и общественные активисты. "Это станет первым шагом в приведении исторического центра и исторических зданий в порядок", – подчеркнул чиновник.

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