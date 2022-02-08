В Украине будут садить в тюрьму за самовольную надстройку этажей в зданиях

В Украине введут уголовную ответственность за надстройку этажей, которые не были задекларированы перед началом строительных работ. Это станет одним из ключевых элементов реформы градостроительства.

По словам министра развития общин и территорий Алексея Чернышова, сказанными для НВ, усиленная ответственность будет введена для ряда участников строительства. В частности:

генподрядчика;

архитектора

инженера проекта.

"К примеру, компания-застройщик строит девятиэтажный дом и просит генподрядчика надстроить еще пять этажей, которые потом как-то будут узаконены. Но после вступления в силу нового закона директор компании-генподрядчика скажет, что не может этого сделать – его посадят в тюрьму. И таких случаев не будет", – рассказал министр.

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При этом он подчеркнул: криминализация и усиление административной ответственности за нарушения будет лишь одной из фундаментальных вещей, положенных в основу реформы градостроительства. Другой станет либерализация прав девелоперов.

По его словам, под этим понимается уведомление застройщиком государства о начале строительства, а не получение разрешения. "Вы декларируете, что начинаете стройку. Государство вам не может разрешать или не разрешать, это ваше законное право. Вы ведь ничего не нарушаете, вы сообщаете о том, что начинаете строительство", – отметил министр.

Он подчеркнул: уведомление будет происходить через Дію. А его единственным условием будет соблюдение всех правил, в частности:

соответствующим образом подтвержденные права собственности или пользования земельным участком;

разработанный проект, получивший положительное заключение экспертизы и отвечающий целевому назначению этого участка.

"Вы заходите в Дію и выбираете услугу, например, "начать строительство". Туда подгружаются соответствующие данные о земельном участке и других условиях, предоставляющих такую возможность .Если вводимые данные не соответствуют земельному участку, система не пропускает дальше. Если же все документы в порядке, вы практически информируете о начале строительства. И запретить работать застройщику не могут", – объяснил Чернышов.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что строительство объекта, которое велось без разрешительной документации, можно ввести в эксплуатацию, подав декларацию о готовности через портал Дія. Для этого в разделе о строительстве нужно выбрать услугу "Декларация о готовности к эксплуатации самовозведенных объектов" на земельном участке соответствующего целевого назначения.

Однако стоит подчеркнуть, что под строительную амнистию попадают только объекты класса последствий СС1. Т.е., жилые дома до 4-х этажей включительно.