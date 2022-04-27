США объявили вознаграждение до $10 млн за информацию об офицерах разведки РФ, причастных к кибератакам

США предложили вознаграждение в размере $10 млн за информацию о сотрудниках российской военной разведки, осуществляющих вредоносную деятельность против критической инфраструктуры государства. В частности разыскиваются шесть офицеров Главного разведывательного управления Генерального штаба Вооруженных сил России.

Об этом сказано на сайте Государственного департамента США. Отмечается, что указанные люди были участниками заговора, в ходе которого путем несанкционированного доступа в компьютеры жертв внедряли разрушительное вредоносное программное обеспечение и предпринимали другие подрывные действия в стратегических интересах России.

Названы имена разыскиваемых сотрудников ГРУ:

Юрий Сергеевич Андриенко; Сергей Владимирович Детистов; Павел Валерьевич Фролов; Анатолий Сергеевич Ковалев; Артем Валерьевич Очиченко; Петр Николаевич Плискин.

Сообщается, что все шесть человек работали в подразделении 74455 ГРУ, также известном исследователям кибербезопасности как Sandworm Team, Telebots, Voodoo Bear и Iron Viking.

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В Госдепартаменте также отметили, что эти люди участвовали в преступном сговоре, когда 27 июня 2017 года в США и по всему миру компьютеры были заражены разрушительным вредоносным ПО, известным под названием NotPetya. В результате этих кибервторжений пострадали компьютеры больниц и других медицинских учреждений системы здравоохранения Heritage Valley (Heritage Valley) в западной Пенсильвании, крупного американского производителя фармацевтической продукции и других американских предприятий частного сектора. Вредоносная кибердеятельность в совокупности обошлась этим американским организациям в убытки на сумму около 1 миллиарда долларов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце марта 2022 года российские хакеры пытались взломать сети Североатлантического альянса (НАТО). Также они атаковали Министерства обороны ряда стран Восточной Европы. Атаку запустила группа хакеров, базирующаяся в России, которая называется Coldriver или Callisto.