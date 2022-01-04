Карты и переводы украинцев блокируют: какие суммы проверят и что нельзя делать

В Украине банки активно проводят финансовый мониторинг своих клиентов. Проверятют не только крупные операции, но и даже анонимные переводы на 5 тыс. грн. О том, как работают правила, какие операции обязательно проверит банк, читайте в материале OBOZREVATEL.

Банк может без предупреждения приостановить (заблокировать) любую сомнительную операцию. Более того, это не просто возможность, а обязанность финансового учреждения. В рамках финансового мониторинга каждый банк отвечает за то, чтобы контролировать своих клиентов и избегать участия в отмывании средтсв, серой торговле и т.д.

Если переводы клиента обычные и понятные, финансовые учреждения не будут их останавливать и блокировать, рассказывает председатель совета Независимой ассоциации банков Украины (НАБУ) Елена Коробкова. К примеру, к операциям, которые должны контролировать, относятся:

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операции с наличкой;

операции на нетипичные для клиента суммы или на сумму от 400 тыс. грн;

переводы, которые совершают с участием PEP (публичные лица: чиновники, депутаты всех уровней);

операции физлиц-предпринимателей ("ФОПов") и юридических лиц, которые открылись менее трех месяцев назад.

Например, если вы получите серию переводов по 5 тыс. грн, которые вам отправят анонимно с помощью терминала, банк может посчитать, что таким образом вы пытаетесь обойти идентификацию и может заблокировать счет. Также под особый контроль попадают все переводы с публичными лицами (например, депутатами местных советов).

Блокируют даже депозиты (а иногда и сроком до 120 дней). Например, подобный случай недавно произошел в ПриватБанке. Кроме того, участились случаи, когда банки вовсе отказываются принимать деньги на счет: пока не будет подтверждения, что они законно заработаны. А если это накопления из-под матраса, сделать это будет крайне сложно.

"На любую транзакцию у вас должен быть ответ: почему она происходит. Когда вы открываете счет в банке, вас попросят заполнить анкету, в частности, обозначить, зачем он вам нужен, какой объем операций будет по нему проходить, ваше финансовое состояние", – поясняет советник председателя правления одного из банков Василий Невмержицкий.

Таким образом, в будущем может оказаться, что украинцы, которые заработали деньги в тени, или же получили их вовсе с помощью коррупции, не смогут свободно ими распоряжаться. С одной стороны, крупные покупки налоговая начнет проверять уже с сентября 2022-го, а с другой – деньги, которые не подтверждаются белыми доходами, нельзя будет положить на банковский счет.

Такие нормы действуют во многих странах мира. Для этого в странах ЕС вводят также и ограничения на расчет наличкой. Во многих странах расплатиться налом можно на сумму до 1 тыс. евро (эквивалент 30,6 тыс. грн). К их числу, к примеру, относится Италия.

Со временем все ограничения будут ужесточаться и в Украине. Это вынужденный шаг – по уровню теневой экономики мы занимаем лидирующую позицию в Европе. И единственный способ вывести экономику из тени и обеспечить достойные пенсии, улучшить медицину, образование и оборону – бороться с контрабандой, уклонением от уплаты налогов и сокращать теневую занятость.