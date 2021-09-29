Карты и переводы украинцев блокируют банки. Вот что должен знать каждый

В Украине, как и во всем мире, постоянно ужесточаются правила финансового мониторинга. Как результат, все больше клиентов банков сталкиваются с арестом счетов и переводов. О главных нарушениях, из-за которых могут заблокировать счет, читайте в материале OBOZREVATEL.

С картами украинских банков (для физических лиц) есть лимит на переводы. Например, в ПриватБанке нельзя получить или отправить деньги больше 100 раз. Это, в том числе, связано с ограничениями платежным систем.

Если вы хотите получать оплату за свои услуги или товары на карту, нужно использовать счет физлица-предпринимателя, тогда не придется сталкиваться с подобными проблемами. Однако те украинцы, которые хотят как физлицо получать оплату как предприниматель, рано или поздно столкнутся с блокировкой карты.

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По закону исполнительная служба может написать письмо в банк и затребовать блокировку счета любого должника. И это может быть задолженность за коммуналку, по кредиту, алиментам и т.д. В таком случае любое финансовое учреждение обязано соблюдать закон и единственный способ получить доступ к своему счету – выполнить свои финансовые обязательства.

При этом нужно обращаться не в банк, а к исполнителю, по инициативе которого заблокировали счет. Узнать информацию о своем долге можно с помощью реестра должников.

В каждом банке есть собственный финансовый мониторинг. Кроме того, есть требования и со стороны закона. Нацбанк, как регулятор, контролирует, чтобы банки соблюдали все требования. И если, к примеру, дробить переводы, часто пополнять счет наличкой и дробить суммы так, чтобы они казались незначительными, переводить или получать деньги от депутатов и других публичных людей, которые связаны с властью, проводить нетипичные для себя операции, крупные переводы – банк имеет право временно приостановить доступ к деньгам и потребовать документы или объяснений.

Кроме того, когда срок действия вашей карты закончится, финансовое учреждение имеет право не продлевать его и не выдавать новую карту даже без объяснений причины.

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