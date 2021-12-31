Карты для "1000 грн за вакцинацию" стал выдавать еще один банк: полный список

Коммерческий Іzibank подключился к программе єПідтримка. Таким образом в 2022 году финучреждение будет выдавать "тысячу Зеленского за вакцинацию". Теперь в программе участвуют 8 банков: А-Банк, Альфа-банк, Izibank, Monobank, Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзен Банк, Укргазбанк.

"С сегодняшнего дня (31 декабря. – Ред.) можно оформить специальную карту программы в Райффайзен Банке и Izibank. Поэтому, если вы еще без єПідтримки, скорее оформляйте специальную карточку и начинайте год с помощью от государства", – сообщила пресс-служба Дії.

Следует учитывать, что выплаты 1000 грн были приостановлены 29 декабря. Теперь они возобновятся в январе-2022, после праздничных выходных.

Как оформить єПідтримку:

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открыть специальную карту в одном из банков-партнеров, для этого нужно стать клиентом банка;

обновить приложение Дія;

перейти в меню "Услуги" и выбрать єПідтримка;

подать заявку и ждать зачисления средств в 2022 году.

Украинцы могут потратить "ковидную тысячу" только на книги, походы в театры, кинотеатры или на концерты, билеты на самолеты и поезда (только в пределах страны), абонементы в фитнес-клубы или посещение спортзалов. Чаще всего, кстати, покупают книги.

Что будет с выплатами дальше

По словам министра экономики Юлии Свириденко, в дальнейшем єПідтримка претерпит ряд изменений. В частности:

с середины января 2022 года люди старше 60 лет смогут потратить деньги на лекарства в аптеках;

во 2-3 квартале 2022 года появится возможность подать заявку на получение выплат не через Дію, а в офлайн-режиме;

в программе будут участвовать новые банки. Если сейчас подключилось 8 банков, то еще 11 в процессе подключения;

банки будут выдавать пластиковые карты для єПідтримки, которыми можно будет рассчитаться не только онлайн или через Google Pay или Apple Pay, но и оффлайн без смартфона.

"Программа будет действовать в течение всего следующего года. Деньги, которые люди получат на свою карту, можно будет потратить в течение четырех месяцев с даты их получения", – рассказала она во время брифинга, который в YouTube транслировал канал "Кабмин".

Как сообщал OBOZREVATEL, под конец первого этапа выплат клиенты украинских банков стали жаловаться на задержки с выплатой "1000 грн за вакцинацию". Первыми возмутились клиенты государственного ПриватБанка, а позже оказалось, что проблемы возникли и в Монобанке.