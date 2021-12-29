"1000 грн за вакцинацию" выплачивают последний день в 2021 году: какие результаты раздачи денег украинцам

Первый этап программы єПідтримка, по которой выплачивают "тысячу Зеленского за вакцинацию", завершится 29 декабря. Подавать заявки в Дії по-прежнему можно, но денег придется подождать уже до нового года. После старта выдачи выплат (13 декабря – в тестовом режиме, 19 декабря – официально) 1000 грн получили более 5,5 млн украинцев, заявки подали 5,7 млн. Соответствующие счета в банках открыли 6,6 млн граждан.

"Выплаты по программе єПідтримка продолжаются в 2022 году. Подавайте заявку в Дії и ждите 1000 гривен от государства... Тем, кто подаст заявку после 29 декабря, средства будут начислены уже в 2022 году, а он совсем скоро", – сообщили в пресс-службе Дії.

Как подать заявку:

откройте специальную карту в одном из банков-партнеров (сейчас это ПриватБанк, Ощадбанк, Monobank, А-банк, Альфа-банк, Укргазбанк);

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обновите приложение Дія;

перейдите в меню "Услуги" и выберите єПідтримка;

подайте заявку и ждите зачисления средств в 2022 году.

"По информации правительства, 35% средств [по программе єПідтримка] потратили на книжную продукцию, 32% – на посещение кинотеатров, 11% – на железнодорожные перевозки и 10% на другие направления", – приводит статистику трат украинцев пресс-служба президента Украины.

В свою очередь, в "Укрзалізниці" сообщили, что украинцы купили уже 100 тыс. билетов за "ковидную выплату" на общую сумму в 42 млн грн. "Средний чек одной транзакции составляет 420 грн", – отметили в компании.

Ряд банков, которые берут участие в программе, предлагают своим клиентам различные предложения в рамках єПідтримки. В частности, Monobank будет выплачивать деньги и после 29 декабря.

"Приняли решение продолжить выплаты "ковидной тысячи" даже после окончания выплат первой волны программы – 29.12.2021 Платить, как и раньше, будем мгновенно после заявки в Дії", – сообщил у себя в Telegram сооснователь банка Олег Гороховский.

Также он отметил: всего через monobank выплаты получили уже около 1,8 млн украинцев. Потратили же они около 400 млн грн.

Альфа-Банк сообщил о выдаче выплаты 150 тыс. украинцам. А также составил подборку с самыми интересными предложениями от своих партнеров по всей Украине, у которых можно эти деньги потратить:

попрыгать со скидкой на джамперах в KJ Jump Skill в Днепре;

погрузиться в искусство в Одесском театре юного зрителя;

сходить в Музей космонавтики в Житомире;

"затариться" со скидкой в ​​книжном магазине "Буки" в Кропивницком.

Также банк запустил дополнительные "плюшки" для своих клиентов. В частности:

-5% на покупку билетов Bees Airline на внутренние рейсы на сайте партнера;

-15% на сертификаты Sport Life при покупке;

-5% на сертификаты номиналом 250, 500, 1000 грн на CONCERT.UA;

-10% на сайте Book24;

-20% на сайте multiplex.ua.

А-Банк предлагает своим клиентам 50 грн кешбека за получение выплаты. "С 28.12 2021 года клиентам, которые оформили карту єПідтримка и подали заявку на получение выплаты от государства, мы начисляем кэшбек 50 грн", – сообщила пресс-служба учреждения.

При этом там отметили, что средства зачисляются на карту практически сразу. На это, уверяют в банке, уходит не более10 секунд.

Раздача украинцам денег за вакцинацию оказала благоприятное влияние как на конкретные компании, так и на целые отрасли. По информации delo.ua, наибольшую выгоду от этого получили:

Дія – которая обзавелась сотнями тысяч новых пользователей;

monobank – который заполучил десятки тысяч новых клиентов;

бизнес и банки – которые начали активно партнериться;

книжные магазины – ведь именно на книги украинцы потратили больше всего "ковидных денег";

креативная индустрия – которая начала активно бороться (и получать их) за новых клиентов.

По словам министра экономики Юлии Свириденко, в дальнейшем єПідтримка претерпит ряд изменений. В частности:

с середины января 2022 года люди старше 60 лет смогут потратить деньги на лекарства в аптеках;

во 2–3 квартале 2022 года появится возможность подать заявку на получение выплат не через Дію, а в офлайн-режиме;

в программе будут участвовать новые банки. Если сейчас подключилось шесть банков, то еще 13 в процессе подключения;

банки будут выдавать пластиковые карты для єПідтримки, которыми можно будет рассчитаться не только онлайн или через Google Pay или Apple Pay, но и оффлайн без смартфона.

"Программа будет действовать в течение всего следующего года. Деньги, которые люди получат на свою карту, можно будет потратить в течение четырех месяцев с даты их получения", – рассказала она во время брифинга, который в YouTube транслировал канал "КабМин".

Как сообщал OBOZREVATEL, клиенты украинских банков стали жаловаться на задержки с выплатой "1000 грн за вакцинацию". Первыми возмутились клиенты государственного ПриватБанка, а позже оказалось, что проблемы возникли и в Monobank'e.