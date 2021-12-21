Почти половина украинцев потратила "1000 грн за вакцинацию" на неожиданный товар: что покупают чаще всего

Почти половина получивших "тысячу Зеленского за вакцинацию" украинцев-клиентов Monobank потратила ее в книжных магазинах. На втором месте по популярности – походы в кинотеатры. Меньше всего украинцы покупают за выплату авиабилеты по стране.

Об этом свидетельствуют данные банка, сообщил у себя в Telegram один из его сооснователей Олег Гороховский. При этом он подчеркнул: речь идет только о клиентах Monobank.

"Всего открыто почти 1,9 млн карт "єПідтримка" от Моно. Выплаты получили почти 1,5 млн клиентов, на сумму около 1,5 млрд грн. Около 170 млн грн из них уже потрачены", – рассказал он.

При этом Гороховский привел статистику трат клиентов Monobank "тысячи Зеленского за вакцинацию". В частности:

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в книжных магазинах выплату оставили 43,6%;

в кинотеатрах – 26,32%;

ж/д билеты по Украине купили 13,11%;

в театрах деньги оставили 8,38%;

в спортзалах – 5,2%;

билеты на концерты купили 2,51%;

в музеях выплату оставили 0,49%;

авиабилеты по Украине купили 0,38%.

Получившие "тысячу за вакцинацию" украинцы начали ее продавать за наличку. При этом саму "тысячу" оценивают дешевле – в несколько сотен. Кроме того, некоторым удается купить товары и услуги, на которые по правилам эти деньги тратить нельзя.

К примеру, на платформе OLX Илья из Черновцов продает свою выплату за 600 грн. "Рассматривается любой товар из перечня категорий, на которые можно потратить эту 1000 со скидкой 40%. Например, вы хотите купить абонемент в спортзал за 1000 грн. Я вам предлагаю, чтобы я купил его – но за 600 грн", – описывает способ продажи он.

А вот пользователь TikTok instadvokat рассказал о схеме покупки пива на "тысячу Зеленского за вакцинацию". Напомним: согласно установленным правилам, покупать еду и напитки на выплату нельзя.

"Человек зашел в кинотеатр и со своей карты "єПідтримка" за 60 грн купил себе 2 баночки отличного украинского пива. И для этого необязательно смотреть фильм – вы можете просто зайти в бар, купить пива и выйти", – раскрыл суть схемы он.

Ситуацию с продажей "ковидной тысячи" и покупкой за нее неразрешенных товаров уже заметили в Нацбанке. Регулятор обратился к банкирам и потребовал провести проверки.

Речь об этом идет в письме Национального банка Украины № 57-0010/119309 "О выплате помощи вакцинированным гражданам Украины". В нем НБУ потребовал от банков, выпускающих карточки "єПідтримка", следить за целевым использованием этих средств.

Чтобы люди не могли купить ничего, кроме разрешенных товаров услуг, банкиров просят тщательно проверять МСС-коды продавцов. Эти коды указывают на сферу деятельности предприятия.

Например, книжные магазины обычно продают не только книги – там можно купить, в частности, канцтовары или игрушки. То же касается кинотеатров, которые торгуют едой и напитками, или фитнес-центров, которые продают спортивный инвентарь.

"Для обеспечения целевого использования помощи рекомендуем банкам-эквайрам проверить соответствие фактической деятельности хозяйствующих субъектов, которым установлен MCC-код из определенного порядком перечня", – говорится в письме НБУ.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что получить "тысячу Зеленского за вакцинацию" не через Дію ориентировочно станет возможно во второй половине 2022 года. Хотя возможно, это случится и раньше – начиная с апреля.