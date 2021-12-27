Пожилым украинцам раздадут 1000 грн на лекарства: какие условия

Ксения Капустинская
Личные финансы
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Ковидную 1000 грн разрешат тратить на лекарства

Полностью привитым от коронавируса украинцам разрешат тратить на лекарства 1000 грн, выплаченные по программе єПідтримка. Сделать это смогут только те, кто старше 60 лет и получил две дозы вакцины.

Такие изменения в программе произойдут в январе 2022 года. Об этом заявила первая вице-премьер-министр Украины, министр экономики Юлия Свириденко, передает пресс-служба Минэкономики.

"С января 2022 года программа єПідтримка будет модифицирована. Дадим возможность людям старше 60 лет направить средства на приобретение лекарств", – сказала Свириденко. Правда, каким именно будет этот механизм, она не уточнила.

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Пока что украинцы могут потратить "ковидную тысячу" только на книги, походы в театры, кинотеатры или на концерты, билеты на самолеты и поезда (только в пределах страны), абонементы в фитнес-клубы или посещение спортзалов. Чаще всего, кстати, покупают книги.

Никакого специального списка торговых точек, где разрешается платить "тысячей за вакцинацию", не предусмотрено. Система определяет это автоматически на основании специальных MCC-кодов, которые свидетельствуют о сфере деятельности предприятия.

По словам Свириденко, в следующем году произойдут и другие изменения в программе єПідтримка. Подробностей пока нет – по словам министра, новшества будут зависеть от того, каким именно отраслям экономики понадобится поддержка государства.

Свириденко также уточнила, что к 27 декабря заявки на получение "1000 грн за вакцинацию" в приложении Дія подали 5,5 млн украинцев, банковские карты оформили 6,5 млн человек. Из бюджета уже потратили 3 млрд грн – то есть по тысяче гривен выплатили трем миллионам человек. Остальные ждут своей очереди.

Чтобы получить "1000 грн за вакцинацию", нужно:

  • в приложении Дія последней версии перейти в раздел "Услуги"

  • найти и выбрать услугу єПідтримка;

  • пройти проверку на соответствие критериям получателя (возраст более 18 лет, наличие "зеленого" сертификата о вакцинации);

  • открыть в онлайн-банке виртуальный счет и получить деньги.

Оформить карту можно в одном из банков, которые сотрудничают с программой. Сейчас это ПриватБанк, Ощадбанк, Monobank, А-банк, Альфа-банк, Укргазбанк. Мобильные приложения этих банков тоже следует обновить.

Как сообщал OBOZREVATEL, клиенты украинских банков стали жаловаться на задержки с выплатой "1000 грн за вакцинацию". Первыми возмутились клиенты государственного ПриватБанка, а позже оказалось, что проблемы возникли и в Монобанке.

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