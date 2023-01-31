Карточки украинцев обчищают по новой схеме: в полиции предупредили о мошенниках

Украинцев предупредили о новой схеме мошенников. Преступники притворяются попавшими в беду гражданами и просят телефон, чтобы позвонить. В результате с банковских счетов жертв исчезают деньги.

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Единственный надежный способ избежать такого сценария – не давать никому пользоваться смартфоном, к которому привязаны банковские карты. Об этом сообщило ГУ Нацполиции в Черновицкой области.

В качестве примера правоохранители привели случай 63-летнего жителя Черновцов. Он сообщил полиции, что малознакомый мужчина просил его телефон для совершения звонка, после чего со счета жителя Черновцов пропали 9 тыс. грн.

Оказалось, что мошенник зашел в приложение мобильного банкинга, установленное на телефоне, и просто перевел деньги себе на карту. К слову, вернуть украденные таким способом средства может быть непросто.

В Нацполиции в связи с этим напоминают о главных правилах, которые помогут не попасться на крючок мошенников. В частности, ни при каких обстоятельствах нельзя:

сообщать номер и срок действия банковской карты, пин-код и CVV-код (с обратной стороны карточки);

разглашать пароли от приложений интернет-банкинга;

давать пользоваться смартфоном и другими гаджетами, на которых установлены банковские приложения.

Правила действуют, даже если предоставить информацию просят люди, которые представляются сотрудниками банка. В случае, если мошенники все же списали деньги с карты, нужно немедленно обращаться в полицию.

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