Какую зарплату работодатели предлагали украинцам в мае: статистика

В Украине в мае большинство работодателей (8 172) в вакансиях указывали, что готовы платить 11-15 тыс. грн. Денежное вознаграждение в размере 7-11 тыс. грн предлагали 6 697 компаний, а заработок в пределах 15-19 тыс. грн гарантировал 5 991 работодатель.

Наименьшую зарплату – меньше 7 тыс. грн – отмечали в 5 223 компаниях, а высокую – 39 000+ грн – в 1 332. Об этом сообщает Rabota.ua.

Названы топ-сферы деятельности в мае (по количеству вакансий):

Торговля розничная/Retail – 27%;

Государственный сектор – 24%;

Промышленность и производство – 17%;

IT – разработка программного обеспечения – 16%;

Торговля оптовая/дистрибуция/импорт-экспорт – 16%.

Топ-сферы по количеству резюме:

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Торговля – 25%;

Административный персонал/водители/курьеры – 24%;

Студенты/начало карьеры/без опыта – 17%;

Продажи/клиент-менеджмент – 17%;

Логистика/таможня/склад – 16%.

Напомним, количество вакансий для украинских заробитчан в Польше за несколько месяцев увеличилось на треть. Среди самых популярных вакансий: строители и водители. Они могут претендовать на зарплату в размере около 70 тыс. грн.

Среди строительных специальностей спросом пользуются плиточники, фасадочники, шпаклевщики, мастера по гипсокартону, маляры. Они могут рассчитывать на зарплату в размере от 50 до 70 тыс. грн. "В фирме работают украинцы и владельцами являются тоже украинцы, которые заинтересованы в долгом сотрудничестве без посредников", – говорится в одном из объявлений.

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