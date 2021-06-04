Какую зарплату работодатели предлагали украинцам в мае: статистика

Владимир Пазий
Владимир Пазий
Личные финансы
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Какую зарплату работодатели предлагали украинцам в мае

В Украине в мае большинство работодателей (8 172) в вакансиях указывали, что готовы платить 11-15 тыс. грн. Денежное вознаграждение в размере 7-11 тыс. грн предлагали 6 697 компаний, а заработок в пределах 15-19 тыс. грн гарантировал 5 991 работодатель.

Наименьшую зарплату – меньше 7 тыс. грн – отмечали в 5 223 компаниях, а высокую – 39 000+ грн – в 1 332. Об этом сообщает Rabota.ua.

Названы топ-сферы деятельности в мае (по количеству вакансий):

  • Торговля розничная/Retail – 27%;

  • Государственный сектор – 24%;

  • Промышленность и производство – 17%;

  • IT – разработка программного обеспечения – 16%;

  • Торговля оптовая/дистрибуция/импорт-экспорт – 16%.

Топ-сферы по количеству резюме:

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  • Торговля – 25%;

  • Административный персонал/водители/курьеры – 24%;

  • Студенты/начало карьеры/без опыта – 17%;

  • Продажи/клиент-менеджмент – 17%;

  • Логистика/таможня/склад – 16%.

Напомним, количество вакансий для украинских заробитчан в Польше за несколько месяцев увеличилось на треть. Среди самых популярных вакансий: строители и водители. Они могут претендовать на зарплату в размере около 70 тыс. грн.

Среди строительных специальностей спросом пользуются плиточники, фасадочники, шпаклевщики, мастера по гипсокартону, маляры. Они могут рассчитывать на зарплату в размере от 50 до 70 тыс. грн. "В фирме работают украинцы и владельцами являются тоже украинцы, которые заинтересованы в долгом сотрудничестве без посредников", – говорится в одном из объявлений.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В Украине минимальная зарплата за три года увеличится с 6 до 7,6 тыс. грн. В следующем году повышение составит всего 200 грн.

  • В начале мая украинцы больше всего откликались на объявления с финансовыми услугами и партнерством – в среднем 1,32 отзыв на 1 объявление. Следующими идут услуги няни или сиделки (1,13), продажа бизнеса (1), авто и мото услуги (0,96) и перевозка и аренда транспорта (0,92).

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