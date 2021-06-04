Какую зарплату работодатели предлагали украинцам в мае: статистика
В Украине в мае большинство работодателей (8 172) в вакансиях указывали, что готовы платить 11-15 тыс. грн. Денежное вознаграждение в размере 7-11 тыс. грн предлагали 6 697 компаний, а заработок в пределах 15-19 тыс. грн гарантировал 5 991 работодатель.
Наименьшую зарплату – меньше 7 тыс. грн – отмечали в 5 223 компаниях, а высокую – 39 000+ грн – в 1 332. Об этом сообщает Rabota.ua.
Названы топ-сферы деятельности в мае (по количеству вакансий):
Торговля розничная/Retail – 27%;
Государственный сектор – 24%;
Промышленность и производство – 17%;
IT – разработка программного обеспечения – 16%;
Торговля оптовая/дистрибуция/импорт-экспорт – 16%.
Топ-сферы по количеству резюме:
Торговля – 25%;
Административный персонал/водители/курьеры – 24%;
Студенты/начало карьеры/без опыта – 17%;
Продажи/клиент-менеджмент – 17%;
Логистика/таможня/склад – 16%.
Напомним, количество вакансий для украинских заробитчан в Польше за несколько месяцев увеличилось на треть. Среди самых популярных вакансий: строители и водители. Они могут претендовать на зарплату в размере около 70 тыс. грн.
Среди строительных специальностей спросом пользуются плиточники, фасадочники, шпаклевщики, мастера по гипсокартону, маляры. Они могут рассчитывать на зарплату в размере от 50 до 70 тыс. грн. "В фирме работают украинцы и владельцами являются тоже украинцы, которые заинтересованы в долгом сотрудничестве без посредников", – говорится в одном из объявлений.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В Украине минимальная зарплата за три года увеличится с 6 до 7,6 тыс. грн. В следующем году повышение составит всего 200 грн.
В начале мая украинцы больше всего откликались на объявления с финансовыми услугами и партнерством – в среднем 1,32 отзыв на 1 объявление. Следующими идут услуги няни или сиделки (1,13), продажа бизнеса (1), авто и мото услуги (0,96) и перевозка и аренда транспорта (0,92).