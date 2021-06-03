Украинцам пересчитают зарплаты: Кабмин назвал даты и новые суммы
В Украине минимальная зарплата за три года увеличится с 6 до 7,6 тыс. грн. В следующем году повышение составит всего 200 грн. Так, с декабря минималка 2021-го увеличится до 6,5 тыс. грн, а с октября 2022-го – всего до 6,7 тыс. грн.
Об этом говорится в утвержденной бюджетной резолюции, которая есть в распоряжении OBOZREVATEL. Минималка будет расти по следующему графику:
с 1 января 2022 – 6500 грн;
с 1 октября 2022 – 6700 грн;
с 1 января 2023 – 7176 грн;
с 1 января 2024 – 7665 грн.
На 2022-й расходы на оплату труда работников бюджетной сферы рассчитаны исходя из прогнозного размера должностного оклада работника и минималки на уровне 2021 года. То есть ощутимой прибавки ожидать не стоит.
"Правительство будет направлять усилия на изменение подходов к формированию фондов оплаты труда, денежного обеспечения и судейского вознаграждения, в частности, путем "отвязки" размеров должностных окладов от размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц", – говорится в документе.
Напомним, в Украине повышение минималки перенесли с июля на декабрь. Только в последний день месяца минимальная зарплата увеличится на 500 грн до 6500 грн. Минималка должна быть на уровне 60-66% от медианной зарплаты, говорится в результатах исследования, которое провели по запросу правительства Великобритании. Если использовать вычисленную зависимость, то украинцы должны получать не меньше 8-9 тыс. грн.
С тем, что исправить ситуацию без кардинального повышения минималки нельзя, соглашается и ученый, старший научный сотрудник Института демографии и социсследований при Национальной академии наук Людмила Черенько.
"То, что может помочь, это кардинальное повышение минимальной зарплаты... Мы видели результат от повышения минималки в 2017-м. Тогда росли все показатели, это был просто водораздел. Получили шикарный результат. Все пошло вверх. Как именно повышать, нужно обсуждать. Это сложный вопрос", – рассказывает Черенько.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В начале июля 2019 года Кабмин одобрил реформу оплаты труда педагогов с повышением до четырех прожиточных минимумов минимального оклада до 2023 года.
Однако министр образования сообщила, что образовательная субвенция на 2020 год не увеличена, поэтому зарплаты учителям не поднимут.
Впоследствии руководитель МОН предложила закрыть школы и повысить зарплаты.
Образовательный комитет Верховной Рады предоставил предложение бюджетному комитету увеличить на 5,1 млрд грн расходы на повышение оплаты труда педагогов. Дополнительные средства должны направляться на повышение зарплаты наименее защищенным категориям педагогических работников. Однако предложения были отклонены.