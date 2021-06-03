Украинцам пересчитают зарплаты: Кабмин назвал даты и новые суммы

В Украине минимальная зарплата за три года увеличится с 6 до 7,6 тыс. грн. В следующем году повышение составит всего 200 грн. Так, с декабря минималка 2021-го увеличится до 6,5 тыс. грн, а с октября 2022-го – всего до 6,7 тыс. грн.

Об этом говорится в утвержденной бюджетной резолюции, которая есть в распоряжении OBOZREVATEL. Минималка будет расти по следующему графику:

с 1 января 2022 – 6500 грн; с 1 октября 2022 – 6700 грн; с 1 января 2023 – 7176 грн; с 1 января 2024 – 7665 грн.

На 2022-й расходы на оплату труда работников бюджетной сферы рассчитаны исходя из прогнозного размера должностного оклада работника и минималки на уровне 2021 года. То есть ощутимой прибавки ожидать не стоит.

"Правительство будет направлять усилия на изменение подходов к формированию фондов оплаты труда, денежного обеспечения и судейского вознаграждения, в частности, путем "отвязки" размеров должностных окладов от размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц", – говорится в документе.

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Напомним, в Украине повышение минималки перенесли с июля на декабрь. Только в последний день месяца минимальная зарплата увеличится на 500 грн до 6500 грн. Минималка должна быть на уровне 60-66% от медианной зарплаты, говорится в результатах исследования, которое провели по запросу правительства Великобритании. Если использовать вычисленную зависимость, то украинцы должны получать не меньше 8-9 тыс. грн.

С тем, что исправить ситуацию без кардинального повышения минималки нельзя, соглашается и ученый, старший научный сотрудник Института демографии и социсследований при Национальной академии наук Людмила Черенько.

"То, что может помочь, это кардинальное повышение минимальной зарплаты... Мы видели результат от повышения минималки в 2017-м. Тогда росли все показатели, это был просто водораздел. Получили шикарный результат. Все пошло вверх. Как именно повышать, нужно обсуждать. Это сложный вопрос", – рассказывает Черенько.

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