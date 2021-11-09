Какую квартиру можно купить в Киеве за $35 тысяч: озвучены варианты

В Киеве стоимость недвижимости достигает более тысячи долларов за квадратный метр. При этом в столице, зависимо от района, за $35 тысяч можно купить полноценную двухкомнатную квартиру на Троещине или Борщаговке.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Cтоит отметить, что львиная доля объявлений на специализированных сайтах – фейковые. Риелторы предлагают по низким ценам квартиры с ремонтом, а когда к ним звонят, говорят, что эту квартиру уже купили, но есть возможность купить жилье подороже и в другом районе.

Двушка на Ветряных горах

За $35 тысяч можно купить двухкомнатную квартиру на улице Леси Украинки, 17 общей площадью 36 кв. м.

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Хрущевка на Отрадном

Хрущевка на улице Донца (Отрадный массив) выставлена на продажу за $35 тысяч. Общая площадь квартиры – 34 кв. м, кухня – 7 кв. м.

Двушка на Воскресенке

На бульваре Перова за 927 500 грн ($35,5 тысячи) продается двухкомнатная хрущевка общей площадью 46 кв. м и кухней 7,8 кв. м.

Квартира в девятиэтажке на Троещине

В панельном доме по улице Милославской на продажу выставлена квартира общей площадью 37 кв. м.

Жилье с ремонтом на Борщаговке

Хрущевка находится на последнем этаже пятиэтажки в доме на проспекте Леся Курбаса. Общая площадь квартиры составляет 35 кв. м, кухни – 6 кв. м.

Как ранее писал OBOZREVATEL, цены на недвижимость в Украине в 2022 году продолжат расти. При этом премиальный сегмент является наиболее недооцененным, а потому и подорожание в нем окажется самым существенным.