Каким будет курс доллара в Украине в 2023 году: эксперты озвучили цифры

Курс доллара в Украине на конец 2023 года может составлять от 40 до 43 грн, ожидают эксперты. Они утверждают, что прогнозируемая международная помощь позволит курсу быть стабильным.

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Елена Билан, директор аналитического департамента и главная экономистка Dragon Capital ожидает, что курс на конец текущего года составит 43 грн/$. При этом средний курс по году будет на уровне 39 грн/$, рассказала она "НВ Бизнес".

В свою очередь директор департамента аналитических исследований Райффайзен банка Александр Печерицын считает, что курс в конце года составит 42 грн/$. Алексей Блинов, начальник аналитического отдела Сенс-Банка, прочит 43 грн/$. По прогнозу последнего, средний годовой курс будет на уровне 41 грн/$.

Более оптимистичный прогноз озвучил глава департамента макроэкономических исследований группы ICU Виталий Ваврищук. Он ожидает, что к концу 2023-го американская валюта будет стоить 40 грн.

По подсчетам МВФ (Международного валютного фонда), Украине в 2023 году не будет хватать около $38 млрд. ЕС уже утвердил финансовую помощь Украине на уровне 18 млрд евро, а США приняли бюджет с предусмотренной помощью Украине на уровне $45 млрд.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Украине с 1 января 2023 года все пункты обмена валют должны вносить аванс по налогу на прибыль. При этом платить придется за каждый пункт.