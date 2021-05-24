Какие профессии будут наиболее востребованы летом в Украине: назван список

Уже грядущим летом в Украине будут наиболее востребованы специалисты в аграрном секторе. Лето – сезон сельхоз активности и коронавирус на это не влияет. Также среди популярных отмечают сферу IT.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. "Количество вакансий в сельском хозяйстве не только не уменьшилось, но и растет вместе с развитием аграрной промышленности. Обработка земли, ягодоводство и другие работы в этой сфере будут актуальны", – говорит эксперт рынка Сергей Марченко.

Кроме того, демонстрирует рост сфера IT. С сентября 2020-го этот рынок в Украине существенно оживился. Это своеобразный отложенный спрос. С марта по сентябрь прошлого года многие проекты приостановили активную деятельности, а с осени, когда поняли, что пандемия надолго, начали ускоренными темпами делать все, что планировали ранее.

Также из-за пандемии многие сферы перешли в онлайн, люди начали работать дистанционно. Чтобы соответствовать тенденциям, все больше работодателей начали нуждаться в IT-специалистах. Согласно статистике популярного ресурса поиска работы для программистов, актуальных вакансий у них почти вдвое больше, чем тех, кто ищет работу.

"Ежедневно мы получаем много запросов и от украинских заказчиков и от работодателей из США, Израиля, Канады, Германии, Литвы", – рассказывает основатель и руководитель рекрутингового агентства AboutHR Марианна Гринишин.

Ранее сообщалось, что ради сезонной работы 38,2% украинцев готовы к миграции внутри страны. Среди всех опрошенных, 74,7% респондентов отметили, что угроза COVID-19 не заставит их отказаться от работы. Но для 25,3% соискателей коронавирус может стать причиной отказа от сезонной миграции.

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